¿Kevin Serna llega a Boca Juniors?; hay decisión final desde Fluminense

Si bien el mercado de fichajes sigue abierto, una de las novelas llegó a su fin este lunes y tiene como protagonista a un colombiano. Boca Juniors sigue de cerca a Kevin Serna, extremo del Fluminense, luego del fallido fichaje de Marino Hinestroza, quien arribó a Vasco da Gama. Sin embargo, en las últimas horas, el club 'tricolor' confirmó una decisión que nuevo significa un golpe en la cara para los 'xeneizes'.

"El Fluminense finalizó la renovación del contrato del delantero Kevin Serna este lunes (26 de enero). El jugador colombiano, cuyo contrato vencía a finales de 2027, firmó un nuevo contrato en el Centro de Entrenamiento Carlos Castilho, con vigencia hasta diciembre de 2028", se lee en el comunicado oficial del conjunto brasileño, cerrando toda posibilidad de una transferencia.

Los brasileños saben que el colombiano es uno de sus activos más importantes y por eso pedían al menos seis millones de dólares, cifras lejanas para un Boca Juniors que no cedió a los cinco millones de dólares que exigía Nacional por Marino Hinestroza. "Kevin Serna llegó al Fluminense a mediados de 2024 y se consolidó como un jugador clave para la plantilla. En total, acumula 90 partidos, 19 goles y 11 asistencias con la camiseta tricolor", fueron la data que agregaron a la misiva.

Kevin Serna, delantero colombiano de Fluminense, en un partido del Brasileirao AFP

Serna inició su carrera en Sportivo Luqueño, donde disputó 20 partidos, con 1 gol y 1 asistencia. Su explosión llegó en Los Chankas, con 24 partidos, 11 goles y 9 asistencias, consolidándose como un jugador decisivo en ataque. Posteriormente, en ADT, mantuvo regularidad durante dos temporadas, con 70 partidos, 14 goles y 17 asistencias, destacando por su aporte ofensivo constante. En Alianza Lima, en 2024, participó en 23 encuentros, con 3 goles y 3 asistencias



El jugador, que también tiene nacionalidad peruana, ya debutó con la Selección Colombia. En octubre de 2025 fue convocado por primera vez por Néstor Lorenzo para los juegos de fogueo contra México y Canadá. Contra los 'manitos' fue titular y disputó 65 minutos mientras que frente a los norteamericanos jugó la última media hora. Serna buscará ser uno de los elegidos para el Mundial de 2026.