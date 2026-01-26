Liverpool le arrebató jugador al Real Madrid; sacó la chequera y se quedó con una figura

El Crystal Palace, de Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, podría perder otra figura en este mercado de pases. Según información desde Europa, el centrocampista inglés Adam Wharton estaría a punto de cambiar de equipo para esta temporada. El Liverpool sería el equipo que lo ficharía por una cantidad millonaria.

El volante, que sonó hace algún tiempo para llegar al Real Madrid, se convertiría en nuevo jugador 'red', de acuerdo a algunos medios ingleses, por cerca de 100 millones de euros, abandonando de esta manera a 'the eagles'. Wharton, quien se desempeña desde febrero de 2024 en el 'Palace', daría el salto al cuadro de Merseyside para apuntalar la zona media de la plantilla dirigida por Arne Slot, que en esta temporada ha carecido de una pieza que recupere en el centro del campo y que tenga buen pase y despliegue por el terreno.

El jugador de 21 años se ha consolidado como una de las grandes promesas de la Premier League con la camiseta del Crystal Palace, donde ha sido habitual titular en el último tiempo y, gracias a su nivel, ha sido llamado para la selección de mayores de su país. De acuerdo con la información de la prensa, se uniría al Liverpool con un contrato por cinco años.



Adam Wharton atrae gran interés del Liverpool Foto: AFP

La noticia de su salida del conjunto dirigido por Oliver Glasner impacta fuertemente sus planes. El club del Selhurst Park atraviesa una crisis de resultados en la actualidad, pasando de estar en la parte alta de la tabla de la Premier League, a estar en el puesto 15 con apenas 28 puntos en 23 jornadas. Además, fue eliminado de la FA Cup por el Macclesfield de la sexta división inglesa, y no clasificó directamente a los octavos de final de la Conference League, pese a ser uno de los favoritos a ganar el torneo, por lo que las alarmas se han encendido por el riesgo a tener una temporada desastrosa. De darse la partida de Wharton, el equipo de Muñoz y Lerma perdería a una de sus piezas clave, no solo en el presente, sino también en el futuro.

Incluso, el periodista italiano especializado en fichajes, Nicolo Schira, informó que el acuerdo entre el mediocampista y los 'reds' estaría muy cerca de concretarse. "Adam Wharton se acerca a Liverpool desde CrystalPalace . El centrocampista ya ha indicado su disponibilidad para unirse a LFC con un contrato de 5 años", fue lo que publicó el comunicador en su cuenta de X.