Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Liverpool le arrebató jugador al Real Madrid; sacó la chequera y se quedó con una figura

Liverpool le arrebató jugador al Real Madrid; sacó la chequera y se quedó con una figura

De acuerdo con la prensa europea, el cuadro 'red' rompería el mercado con un jugador inglés muy cotizado por los grandes equipos europeos. ¡Descubra de quién se trata!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 26 de ene, 2026
Comparta en:
Liverpool haría millonario fichaje
Liverpool haría millonario fichaje
Foto: X/ @LFC

Publicidad

Publicidad

Publicidad