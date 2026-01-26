América de Cali y las noticias sobre Rodrigo Holgado y otro goleador: David González se confesó

América de Cali comenzó la Liga BetPlay 2026-I con buen ritmo con dos victorias en la misma cantidad de fechas en el campeonato colombiano, pero a pesar de las buenas sensaciones en la plantilla estaba el sinsabor de no tener un delantero goleador para afrontar los diferentes torneos.

Pero este lunes hubo novedades y noticias en el equipo vallecaucano, ya que su técnico David González habló con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' sobre la actualidad del equipo, el posible reintegro de Rodrigo Holgado y los rumores de otro atacante internacional.



América de Cali y sus últimas noticias en Liga BetPlay 2026-I

De entrada el técnico antioqueño se mostró feliz por "un buen inicio de torneo, que no es para quedarnos tranquilos, pero sirve para trabajar con un poco de tranquilidad, para afrontar lo que viene con dos victorias importantes", mencionando que hay buenas sensaciones con el arranque del campeonato colombiano.

Sobre los delanteros que están en la búsqueda decidió desmentir un nombre que ha estado relacionado recientemente con el América de Cali. "No sé de quién me hablas, me dicen de José Neris, pero eso no pasa de seguir siendo el mismo rumor hasta ahora. Es un hecho que hemos estado detrás de él pero no hay nada confirmado", explicó David González.

Jugadores del América de Cali formados, previo a un duelo de Liga. Foto: Colprensa.

Y de paso, el DT del América de Cali se ilusiona con tener a Rodrigo Holgado, a quien conoce y espera poder tener en sus filas luego de que el TAS fallara a su favor y le quitara la sanción que tenía actualmente. "Claro que sí, en este momento de necesidad de cuando estamos necesitando no solo uno, sino dos delanteros, esta posibilidad que se abre de volver a actuar, la tomaremos de la mejor manera posible. Tenemos que hablar con Rodri, con su gente, él obviamente tiene un contrato nuestro pero durante estos meses muchas cosas pasaron y cualquier cosa se podría especular. Mi idea es que como técnico que esté mañana pudiendo entrenar con el equipo", aclaró González.



Acá más declaraciones de David González, técnico del América de Cali

*Más sobre Rodrigo Holgado

"Mantuvimos contacto sobre todo al principio de este problema, cuando aparecieron las sospechas, luego cuando se confirmó, estuvimos con él mientras estuvo en la ciudad de Cali, este año no hemos seguido en contacto pero siempre pendientes de lo que podía pasar, ninguno tenía la esperanza de que se fallara a su favor. Él mismo habló con nuestro director deportivo y le dijimos que acá lo esperábamos".



*Fichajes complicados de asegurar

"Nos han querido complicar la vida por todos lados, pero estamos cerca del otro delantero. Es increíble, muchas veces pasa que casi que te dan la palabra y lo que están es engordando la oferta para que les den más en otro club, lo peor de todo es que, a mí me gusta incluirme, los jugadores de fútbol hacemos lo que nuestro representante nos diga, somos marionetas".

Yeison Guzmán celebra gol con América vs Internacional Colprensa

Publicidad

*La forma de llegarle a los futbolistas

"Lo que pasa es que uno intenta no olvidarse de las cosas que uno sentía cuando uno jugaba y al final si yo como entrenador quiero y necesito que un grupo de chicos hagan algo debo inventarme la forma de que de la manera mas simple posible entiendan eso, no se trata de deslumbrar. Esas palabras tan raras que usa, es ejecutar la idea de la manera más simple, me parece que funciona más".

*La oportunidad a los jóvenes

"Yo creo que es parte de la normalidad sobre todo en Colombia y Sudamérica al final es nuestro negocio sacar esos chicos para poder vender y subsistir. Para mí es indiferente cuando llego a los equipos, el que está bien juega, el que tenga 17 años o 40 años, no va por la edad, no va por la experiencia, hemos tenido al suerte de potenciar jugadores".

Publicidad

*La reducción de jugadores en la nómina

"Para mí sí, digamos que intentan decir que son 30 porque son 2006, eso no nos echemos mentiras, simplemente se quiso rebajar el numero de jugadores, el motivo real lo desconozco, no sé si es por bajar costos, pero definitivamente como entrenador es mejor tener 30, más los chicos, porque los chicos sub-20 ellos no ocupan esa plaza, no creo que la razón sea para que los jóvenes tengan mas posibilidades".