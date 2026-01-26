Mundial femenino: estas serán las ocho sedes de Brasil 2027

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lanzó este domingo en Río de Janeiro el colorido logotipo y la identidad sonora del Mundial de Fútbol Femenino 2027, que se disputará en Brasil y será "el mejor de la historia".

"El próximo año, Brasil y la FIFA vamos a unir al mundo entero en una fiesta inolvidable, en el que va a ser el mejor mundial femenino de la historia, el primero en Suramérica", afirmó Infantino en el acto, en un hotel de Río, al que asistieron autoridades y leyendas brasileñas del fútbol femenino y masculino.

Por su parte, el ministro de Deportes de Brasil, André Fufuca, destacó el apoyo del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y confía en que, por fin, Brasil se alce con el trofeo en casa tras los dos fiascos como anfitrión en la modalidad masculina, en 1950 y 2014.

También presente en el evento, la excentrocampista brasileña Formiga, que disputó siete Mundiales a lo largo de su carrera, espera que la celebración de la Copa Mundial sirva para mejorar la estructura del fútbol femenino en el país suramericano.



"Queremos ese respeto (...) tener esa valorización; nuestro país entero necesita aplaudir el fútbol femenino", declaró sobre el escenario.

En la misma línea, Cristiane, quien ha marcado más de 100 goles con la Canarinha, subrayó que el fútbol femenino es hoy "una realidad" en Brasil y pidió darle continuidad, especialmente en las categorías inferiores.

No faltó el dorado y elegante trofeo del Mundial femenino, que la española Claudia Zornoza, campeona de la edición de 2023, se encargó de subir al escenario.

La FIFA también aprovechó la cita para homenajear a varios de los campeones mundiales brasileños, entre ellos Bebeto, Cafú y Ronaldo, y recordar la figura de Pelé, fallecido el 29 de diciembre de 2022 víctima de un cáncer.

"Tenemos una de las mayores representantes del fútbol femenino. Cuando las condiciones eran precarias, ellas hicieron que el fútbol femenino fuera reconocido mundialmente", expresó Cafú, capitán de la selección masculina que conquistó el último Mundial para Brasil, en 2002.

El próximo Mundial de fútbol femenino tendrá lugar entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027 en Brasil y contará con la participación de 32 selecciones nacionales.

España, como campeona en 2023 en Australia y Nueva Zelanda, será la defensora del título.

Ocho ciudades brasileñas acogerán los partidos de la gran cita: Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador y São Paulo.

The #FIFAWWC 2027 host cities and stadiums! 🤩🙌 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) January 26, 2026