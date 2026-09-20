Kevin Serna marcó en triunfo del Fluminense sobre Corinthians: vea acá el VIDEO de su gol

Kevin Serna fue uno de los jugadores colombianos que se destacó este domingo en el fútbol de Brasil. El extremo payanés convirtió en el triunfo 1-3 del Fluminense sobre Corinthians, en compromiso de la fecha 28 del Brasileirao.

El tanto de Serna para el 'Flu' llegó sobre el minuto 90+3, tras una excelente jugada de su escuadra que él comenzó con una buena recuperación.

Fue así como el colombiano culminó el contraataque con un disparo de derecha, con algo de suspenso, para inflar la red para el 1-3 final en el Arena Corinthians.

Publicidad

Vea acá el gol de Kevin Serna en Corinthians vs. Fluminense por el Brasileirao: