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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Serna marcó en triunfo del Fluminense sobre Corinthians: vea acá el VIDEO de su gol

Kevin Serna marcó en triunfo del Fluminense sobre Corinthians: vea acá el VIDEO de su gol

El extremo colombiano anotó en la victoria 1-3 del Fluminense, este domingo, en una nueva jornada del Brasileirao. ¡Así fue el gol de Kevin Serna al Corinthians!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2026
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Kevin Serna celebra el gol que marcó con Fluminense al Corinthians en el Brasileirao.
Kevin Serna celebra el gol que marcó con Fluminense al Corinthians en el Brasileirao.
Foto oficial del Fluminense

Kevin Serna fue uno de los jugadores colombianos que se destacó este domingo en el fútbol de Brasil. El extremo payanés convirtió en el triunfo 1-3 del Fluminense sobre Corinthians, en compromiso de la fecha 28 del Brasileirao.

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El tanto de Serna para el 'Flu' llegó sobre el minuto 90+3, tras una excelente jugada de su escuadra que él comenzó con una buena recuperación.

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Fue así como el colombiano culminó el contraataque con un disparo de derecha, con algo de suspenso, para inflar la red para el 1-3 final en el Arena Corinthians.

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Vea acá el gol de Kevin Serna en Corinthians vs. Fluminense por el Brasileirao:

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