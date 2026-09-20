Vea la asistencia de Jorge Carrascal en Flamengo vs. RB Bragantino, en el Brasileirao

Este domingo, en el estadio Maracaná, Flamengo venció 2-1 a RB Bragantino, por la fecha 28 del Brasileirao, con gran actuación del colombiano Jorge Carrascal.

A los 13 minuto, Carrascal recibió una pelota por izquierda y lanzó un centro 'cómo con la mano' que fue complementado por la definición de Guillermo Varela para abrir la cuenta en el 'mengao'.

Vea la asistencia de Jorge Carrascal:

Flamengo 1x0 RB Bragantino



⚽️ Guillermo Varela

🥾 Jorge Carrascal



🏆 Brasileirão | 28ª rodada pic.twitter.com/EgCjLxDp4N — Diário de Torcedor (@DiarioGols) September 20, 2026