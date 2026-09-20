Vea la asistencia de Jorge Carrascal en Flamengo vs. RB Bragantino, en el Brasileirao

Este domingo, en el estadio Maracaná, Flamengo venció 2-1 a RB Bragantino, por la fecha 28 del Brasileirao, con gran actuación del colombiano Jorge Carrascal.
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A los 13 minuto, Carrascal recibió una pelota por izquierda y lanzó un centro 'cómo con la mano' que fue complementado por la definición de Guillermo Varela para abrir la cuenta en el 'mengao'.
Vea la asistencia de Jorge Carrascal:
Flamengo 1x0 RB Bragantino— Diário de Torcedor (@DiarioGols) September 20, 2026
⚽️ Guillermo Varela
🥾 Jorge Carrascal
🏆 Brasileirão | 28ª rodada pic.twitter.com/EgCjLxDp4N
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