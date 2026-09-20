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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea la asistencia de Jorge Carrascal en Flamengo vs. RB Bragantino, en el Brasileirao

Vea la asistencia de Jorge Carrascal en Flamengo vs. RB Bragantino, en el Brasileirao

Flamengo superó a RB Bragantino en el Maracaná con gran protagonismo del colombiano Jorge Carrascal, quien puso un centro preciso para la anotación de Guillermo Varela.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2026
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Jorge Carrascal en Flamengo vs. RB Bragantino.
Jorge Carrascal en Flamengo vs. RB Bragantino.
Getty Images.

Este domingo, en el estadio Maracaná, Flamengo venció 2-1 a RB Bragantino, por la fecha 28 del Brasileirao, con gran actuación del colombiano Jorge Carrascal.

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A los 13 minuto, Carrascal recibió una pelota por izquierda y lanzó un centro 'cómo con la mano' que fue complementado por la definición de Guillermo Varela para abrir la cuenta en el 'mengao'.

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