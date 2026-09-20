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Gol Caracol  / Ciclismo  / Mariana Pajón, inmensa; oro en velocidad por equipos, en ciclismo de pista de Juegos Suramericanos

Mariana Pajón, inmensa; oro en velocidad por equipos, en ciclismo de pista de Juegos Suramericanos

La 'Reina del BMX', Mariana Pajón, hizo historia al coronarse campeona en el ciclismo de pista junto a Stefany Cuadrado, Juliana Gaviria y Manuela Loaiza.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2026
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Mariana Pajón junto al equipo colombiano de velocidad por equipos.
Mariana Pajón junto al equipo colombiano de velocidad por equipos.
Juegos Suramericanos.

Este domingo, Mariana Pajón volvió a escribir un capitulo en el deporte colombiano y esta vez compitiendo en una modalidad en la que pocas veces la hemos visto, pero en la que igualmente marca la diferencia. Junto a Stefany Cuadrado, Juliana Gaviria y Manuela Loaiza, la 'Reina del BMX', como es popularmente conocida, ganó la medalla de oro de la velocidad por equipos femenina de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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El ciclismo de pista apenas tuvo su jornada de apertura este domingo y justamente con la fase de clasificación de la velocidad por equipos. Colombia, Argentina, Chile y Venezuela fueron los cuatro países que se apuntaron para luchar por la presea.

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En esa primera instancia, Colombia hizo el mejor tiempo con un registro de 49.088. El orden lo completaron Argentina (49.662), Chile (50.102) y Venezuela (50.203). En ese momento, mientras se desarrollaron otras pruebas, Pajón habló con la prensa y se mostró muy feliz: "contenta de representar de nuevo al país, hicimos el mejor tiempo y esperando la final para buscar esa medalla que tanto anhelamos".

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A las pocas horas, su deseo se hizo realidad. Colombia se enfrentó con Argentina en la final y se quedó con el puesto más alto del podio. Pajón, Cuadrado, Gaviria y Loaiza pararon el reloj en 48.263, en las tres vueltas que tiene la prueba.

Argentina, con Guadalupe Díaz, Valentina Mendez y Natalia Vera, se quedó con una marca de 49.468. Minutos antes, Venezuela le arrebató la medalla de bronce a Chile.

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De esa manera, Colombia sumó su segundo oro en el ciclismo de pista, puesto que Luciana Osorio, Elizabeth Castaño, Lina Hernández, Camila Valbuena le ganaron a Chile prueba de persecución por equipos femenina.

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Vea el video de la final de la velocidad por equipos femenina de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026:

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