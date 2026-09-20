Mariana Pajón, inmensa; oro en velocidad por equipos, en ciclismo de pista de Juegos Suramericanos

Este domingo, Mariana Pajón volvió a escribir un capitulo en el deporte colombiano y esta vez compitiendo en una modalidad en la que pocas veces la hemos visto, pero en la que igualmente marca la diferencia. Junto a Stefany Cuadrado, Juliana Gaviria y Manuela Loaiza, la 'Reina del BMX', como es popularmente conocida, ganó la medalla de oro de la velocidad por equipos femenina de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El ciclismo de pista apenas tuvo su jornada de apertura este domingo y justamente con la fase de clasificación de la velocidad por equipos. Colombia, Argentina, Chile y Venezuela fueron los cuatro países que se apuntaron para luchar por la presea.

En esa primera instancia, Colombia hizo el mejor tiempo con un registro de 49.088. El orden lo completaron Argentina (49.662), Chile (50.102) y Venezuela (50.203). En ese momento, mientras se desarrollaron otras pruebas, Pajón habló con la prensa y se mostró muy feliz: "contenta de representar de nuevo al país, hicimos el mejor tiempo y esperando la final para buscar esa medalla que tanto anhelamos".

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A las pocas horas, su deseo se hizo realidad. Colombia se enfrentó con Argentina en la final y se quedó con el puesto más alto del podio. Pajón, Cuadrado, Gaviria y Loaiza pararon el reloj en 48.263, en las tres vueltas que tiene la prueba.



Argentina, con Guadalupe Díaz, Valentina Mendez y Natalia Vera, se quedó con una marca de 49.468. Minutos antes, Venezuela le arrebató la medalla de bronce a Chile.

De esa manera, Colombia sumó su segundo oro en el ciclismo de pista, puesto que Luciana Osorio, Elizabeth Castaño, Lina Hernández, Camila Valbuena le ganaron a Chile prueba de persecución por equipos femenina.

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Vea el video de la final de la velocidad por equipos femenina de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: