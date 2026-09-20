Vea acá el golazo de tiro libre de Lionel Messi con Inter Miami a San Diego FC, en la MLS

Lionel Messi marcó un verdadero golazo de tiro libre, este domingo, con Inter Miami que recibió al San Diego FC en una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS).

Transcurría el minuto 24 de la primera parte cuando se señaló una falta a favor de las 'garzas' cerca del área rival. A continuación, Messi tomó el balón, acomodó la barrera con la mirada y ejecutó un impecable zurdazo de pelota quieta por encima del costado de la barrera, dejando sin reacción al arquero para marcar el 1-1 parcial.

Esa diana significó el tanto 101 del argentino con las 'garzas', y de paso, el gol 75 de tiro libre, quedando a tres del récord mundial de Leozinho.

Publicidad

Vea acá el golazo de tiro libre de Lionel Messi con Inter Miami a San Diego FC: