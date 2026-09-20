Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Conexión colombiana para el gol de Paranaense a Bahía en el Brasileirao; Jorge Rivaldo, el autor

Conexión colombiana para el gol de Paranaense a Bahía en el Brasileirao; Jorge Rivaldo, el autor

Jorge Rivaldo marcó para el Athletico Paranaense previo a un pase de su compatriota Kerwin Vargas. ¡Vea acá el VIDEO de la jugada en la que se lucieron los colombianos!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2026
Comparta en:
Jorge Rivaldo, delantero de Athletico Paranaense.
Jorge Rivaldo, delantero de Athletico Paranaense.
Foto oficial de Athletico Paranaense.

Este domingo, continuaron las acciones de la jornada 28 en el Brasileirao, siendo uno de los compromisos Athletico Paranaense y Bahía. Dicho juego tuvo presencia colombiana en cancha y fueron protagonistas con gol y asistencia. Jorge Rivaldo marcó con pase de Kerwin Vargas.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

La acción en la que se conectaron los 'cafeteros' fue al minuto 69. Centro rastrero, al área, de Kerwin, y Jorge Rivaldo no desaprovechó para inflar las redes y establecer el 2-1 parcial en el tablero.

Vea acá el gol de Jorge Rivaldo a pase de Kerwin Vargas, en Athletico Paranaense vs. Bahía por el Brasileirao:

Últimas noticias

Kevin Serna celebra el gol que marcó con Fluminense al Corinthians en el Brasileirao.
Colombianos en el exterior

Kevin Serna marcó en triunfo del Fluminense sobre Corinthians: vea acá el VIDEO de su gol

Jorge Carrascal en Flamengo vs. RB Bragantino.
Colombianos en el exterior

Vea la asistencia de Jorge Carrascal en Flamengo vs. RB Bragantino, en el Brasileirao

También hay que decir que Kerwin Vargas había asistido antes a Lucas Esquivel, quien abrió el marcador para 'furacao' en el minuto 16.

Publicidad

Ingrid Guerra, delantera y figura del Deportivo Cali femenino.
Fútbol Colombiano

Deportivo Cali, a una nueva final de la Liga Femenina: goleó 4-0 a Nacional

Valerin Loboa, delantera de la Selección Colombia femenina Sub-20.
Selección Colombia

Valerin Loboa y la profecía de su madre antes del gol histórico: "Me decían que iba a anotar"

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Club Athletico Paranaense

Bahia

Liga de Brasil

Publicidad

Publicidad

Publicidad