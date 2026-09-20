Conexión colombiana para el gol de Paranaense a Bahía en el Brasileirao; Jorge Rivaldo, el autor

Este domingo, continuaron las acciones de la jornada 28 en el Brasileirao, siendo uno de los compromisos Athletico Paranaense y Bahía. Dicho juego tuvo presencia colombiana en cancha y fueron protagonistas con gol y asistencia. Jorge Rivaldo marcó con pase de Kerwin Vargas.

La acción en la que se conectaron los 'cafeteros' fue al minuto 69. Centro rastrero, al área, de Kerwin, y Jorge Rivaldo no desaprovechó para inflar las redes y establecer el 2-1 parcial en el tablero.

Vea acá el gol de Jorge Rivaldo a pase de Kerwin Vargas, en Athletico Paranaense vs. Bahía por el Brasileirao:

También hay que decir que Kerwin Vargas había asistido antes a Lucas Esquivel, quien abrió el marcador para 'furacao' en el minuto 16.

ESQUIVEL ABRE O PLACAR NA ARENA DA BAIXADA



Athletico 1x0 Bahia pic.twitter.com/JWDiW6NArq — HTE Sports (@sportsHTE) September 20, 2026