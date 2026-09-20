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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Deportivo Cali, a una nueva final de la Liga Femenina: goleó 4-0 a Nacional

Deportivo Cali, a una nueva final de la Liga Femenina: goleó 4-0 a Nacional

Este domingo, Deportivo Cali mostró poderío y buen juego frente a Nacional en la vuelta de las semifinales en el estadio de Palmaseca. Las 'azucareras' van por el tricampeonato.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 20 de sept, 2026
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Ingrid Guerra, delantera y figura del Deportivo Cali femenino.
Ingrid Guerra, delantera y figura del Deportivo Cali femenino.
Foto oficial del Deportivo Cali femenino

Por tercera vez consecutiva, Deportivo Cali jugará una final de la Liga Femenina. Las dirigidas por Alber Ortiz dejaron en el camino a Atlético Nacional, rival al que vencieron tanto en el Atanasio Girardot (1-2) como en el Palmaseca (4-0), en la fase de semifinales.

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Las ‘azucareras’ golearon 6-1 en el marcador global a las ‘verdolagas’, y ahora, tienen entre ‘ceja y ceja’ firmar el tricampeonato. La gran figura de esta serie de ‘semis’ fue Ingrid Guerra, quien se reportó con tres goles, incluso, tuvo para anotar uno más, pero Stefany Castaño, la arquera de Nacional, le atajó un penalti en el compromiso disputado en Palmaseca.

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El partido de vuelta de 'semis' entre verdes comenzó parejo, con una escuadra de Nacional con el manejo del balón y la firme intención de llegar a la portería de Maryori Sánchez, pero la golera ‘verdiblanca’ se mostró ‘firme’ bajo los tres palos. La que más la intentó en las visitantes fue Manuela González, con una de sus armas, la media distancia.

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Pero con el correr de los minutos, Cali se hizo con el control de la esférica, buscando constantemente a Guerra y a Melany Aponzá en el frente de ataque; estas dos pusieron en aprietos a las verdes antioqueñas.

Así las cosas, las dueñas de casa, después de insistir, lograron marcar el 1-0 a los 38 de juego, siendo la autora del festejo Ingrid Guerra. La delantera de las 'azucareras' aprovechó un mal rechazo de la zaga de las 'verdolagas', y tras pegar primero la pelota en el palo, aprovechó posteriormente el rebote para inflar las redes.

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Precisamente, Guerra marcó el 2-0 en el tablero, antes de que finalizara la primera parte en Palmaseca. La número '18' aprovechó un pase vertical y liquidó a Castaño. En ese momento, el marcador global estaba 3-1. Así cerró el telón de la primera parte.

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En la etapa complementaria siguió el dominio del plantel caleño, con buen juego y goles. Melany Aponzá fue la que anotó el 3-0 en el tablero, y con ello, el lugar en la final de la Liga Femenina 2026 estaba certificado.

Incluso, al 60' Guerra tuvo la oportunidad de extender el marcador desde el punto blanco del penalti; no obstante, Castaño le adivinó el cobro.

Luego, Nacional se quedó con una jugadora menos en cancha por la expulsión de Manuela González.

Finalmente, Jessica Bermeo estableció el 4-0 por la vía del penalti, y en ese orden de ideas, Cali jugará una nueva final, defenderá el bicampeonato. Mientas que las 'verdolagas' volvieron a 'flaquear' en las finales.

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