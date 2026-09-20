Hora y dónde ver Colombia vs. Corea del Norte, por la semifinal del Mundial Femenino Sub-20

Después de 16 años, la Selección Colombia volverá a jugar unas semifinales de un Mundial Femenino Sub-20. Las dirigidas por Carlos Paniagua lograron esta gesta, luego de dejar en el camino a una combativa y física escuadra de Nigeria.

La ‘tricolor’ juvenil superó 1-0 a las africanas con gol de Valerin Loboa en los últimos minutos de la contienda de los cuartos de final, en un duelo que se llevó a cabo en el estadio Miejski de Lodz. Ahora, las ‘nuestras’ tienen entre ‘ceja y ceja’ a Corea del Norte, su adversario por ese cupo a la gran final.

Por supuesto que este compromiso de semifinales entre colombianas y asiáticas se podrá ver EN VIVO por TV en la señal principal de Gol Caracol, en la aplicación de Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace para que se agende y no se lo pierda: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

La Selección Colombia enfrenta a Nigeria, por los cuartos de final del Mundial femenino Sub-20 2026 Federación Colombiana de Fútbol

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Corea del Norte, un ‘viejo conocido’ de la ‘amarilla’

Por el lado de las asiáticas se instalaron en esta instancia del certamen de la FIFA luego de vencer a Canadá por 2-0. El seleccionado de Corea del Norte encontró los goles en el tiempo de adición de la segunda parte. Rim Jong Choe firmó el 1-0 al 90+2, y Kyong Ho, dos más tarde, puso cifras definitivas en el marcador.

Así las cosas, las vigentes campeonas continúan en carrera en pro de defender el título y volverán a verse ‘cara a cara’ con Colombia. Recordemos que ambas escuadras rivalizaron en el grupo E de la Copa del Mundo Sub-20, inclinándose el marcador 3-0 a favor de las asiáticas.

Acción de juego en el duelo entre Colombia vs. Corea del Norte, por el Mundial femenino Sub-20. Foto: X de Conmebol.

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En ese partido, que fue la tercera fecha de la zona de grupos, las autoras de los tantos fueronChoe Rim Jong y Choe Yon A; ambos tantos de penalti.

Hora y dónde ver Colombia vs. Corea del Norte por la semifinal del Mundial Femenino Sub-20: