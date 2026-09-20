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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Bucaramanga 2-0 Inter de Bogotá

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Bucaramanga 2-0 Inter de Bogotá

Con goles de Luciano Pons y Emerson Batalla, Bucaramanga se quedó con los tres puntos en el Américo Montanini, este domingo, en duelo de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026 frente a Inter de Bogotá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2026
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Luciano Pons celebra el gol que marcó con Bucaramanga a Inter de Bogotá por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026.
Luciano Pons celebra el gol que marcó con Bucaramanga a Inter de Bogotá por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto oficial del Bucaramanga

En el segundo partido de la jornada dominical de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026, Atlético Bucaramanga venció 2-0 a Internacional de Bogotá, en el estadio Américo Montanini, de la capital de Santander.

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Los tantos del partido fueron obra del delantero Luciano Pons, quien facturó para los 'leopardos' a los 13 minutos, y de Emerson Batalla, al 90+5, y así los locales se quedaron con los tres enteros.

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Tras encontrarse en ventaja, Bucaramanga siguió insistiendo y fue por más, aunque con poca claridad. Mientras que los bogotanos le apostaron al contrataque y tuvieron un par de oportunidades malogradas por dudas en la definición. Además, Cristopher Fiermarín se mostró seguro bajo los tres palos.

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Ya en la segunda parte, las acciones también fueron de ida y vuelta, pero sin mayores emociones en los arcos. A los 73 minutos, el partido se detuvo porque la noche llegó a Bucaramanga y las luminarias tardaron en encender. Una vez arreglado el inconveniente, la pelota volvió a rodar, pero de nuevo, sin mayores momentos trascendentales.

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Aunque, en el tiempo de adición de la segunda parte, el 'leopardo' encontró un nuevo gol. Esta vez fue Emerson Batalla quien logró vencer la resistencia del arquero de Internacional de Bogotá, el venezolano Wuilker Faríñez.

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No hubo tiempo para más, y Bucaramanga, se quedó con los tres puntos en su estadio y junto a su hinchada.

Con los enteros sumados, los 'búcaros' llegaron a 17 unidades en nueve partidos disputados, y escalaron en la tabla de posiciones. Mientras que el elenco capitalino se quedó en 11 puntos, en la misma cantidad de juegos.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Bucaramanga 2-0 Inter de Bogotá:

PosiciónEquipoPJGEPGFGCDGPts
1América de Cali96212051520
2Millonarios11542158718
3Atlético Nacional76011761118
4Bucaramanga9450148617
5Santa Fe94411610616
6Medellín85121510516
7Tolima95131210216
8Deportivo Cali9432148615
9Once Caldas103341312112
10Águilas Doradas82511212011
11Llaneros93241112-111
12Internacional ...112541317-411
13Cúcuta10235918-99
14Fortaleza101541116-58
15Pasto10226915-68
16Alianza10226920-118
17Boyacá Chicó9225718-118
18Jaguares8143914-57
19Deportivo Per...8143611-57
20Junior81341214-26

Resultados de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026:

  • Águilas Doradas 2 - 2 Deportivo Pereira
  • Millonarios 3 - 0 Boyacá Chicó
  • Alianza FC 1 - 4 Independiente Santa Fe
  • Deportivo Cali 3-0 Cúcuta Deportivo
  • Deportivo Pasto 1-0 Once Caldas
  • Fortaleza 1-4 Junior de Barranquilla
  • Bucaramanga 2-0 Internacional de Bogotá
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