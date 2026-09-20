Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Bucaramanga 2-0 Inter de Bogotá

En el segundo partido de la jornada dominical de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026, Atlético Bucaramanga venció 2-0 a Internacional de Bogotá, en el estadio Américo Montanini, de la capital de Santander.

Los tantos del partido fueron obra del delantero Luciano Pons, quien facturó para los 'leopardos' a los 13 minutos, y de Emerson Batalla, al 90+5, y así los locales se quedaron con los tres enteros.

Tras encontrarse en ventaja, Bucaramanga siguió insistiendo y fue por más, aunque con poca claridad. Mientras que los bogotanos le apostaron al contrataque y tuvieron un par de oportunidades malogradas por dudas en la definición. Además, Cristopher Fiermarín se mostró seguro bajo los tres palos.

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Ya en la segunda parte, las acciones también fueron de ida y vuelta, pero sin mayores emociones en los arcos. A los 73 minutos, el partido se detuvo porque la noche llegó a Bucaramanga y las luminarias tardaron en encender. Una vez arreglado el inconveniente, la pelota volvió a rodar, pero de nuevo, sin mayores momentos trascendentales.



¡El LEOPARDO CAZÓ AL CÓNDOR!



Atlético Bucaramanga superó en el Américo Montanini a Internacional de Bogotá y se metió entre los ocho primeros de la Liga BetPlay II-2026. pic.twitter.com/3gGmVkmbv6 — Gol Caracol (@GolCaracol) September 20, 2026

Aunque, en el tiempo de adición de la segunda parte, el 'leopardo' encontró un nuevo gol. Esta vez fue Emerson Batalla quien logró vencer la resistencia del arquero de Internacional de Bogotá, el venezolano Wuilker Faríñez.

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No hubo tiempo para más, y Bucaramanga, se quedó con los tres puntos en su estadio y junto a su hinchada.

Con los enteros sumados, los 'búcaros' llegaron a 17 unidades en nueve partidos disputados, y escalaron en la tabla de posiciones. Mientras que el elenco capitalino se quedó en 11 puntos, en la misma cantidad de juegos.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Bucaramanga 2-0 Inter de Bogotá:

Posición Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 América de Cali 9 6 2 1 20 5 15 20 2 Millonarios 11 5 4 2 15 8 7 18 3 Atlético Nacional 7 6 0 1 17 6 11 18 4 Bucaramanga 9 4 5 0 14 8 6 17 5 Santa Fe 9 4 4 1 16 10 6 16 6 Medellín 8 5 1 2 15 10 5 16 7 Tolima 9 5 1 3 12 10 2 16 8 Deportivo Cali 9 4 3 2 14 8 6 15 9 Once Caldas 10 3 3 4 13 12 1 12 10 Águilas Doradas 8 2 5 1 12 12 0 11 11 Llaneros 9 3 2 4 11 12 -1 11 12 Internacional ... 11 2 5 4 13 17 -4 11 13 Cúcuta 10 2 3 5 9 18 -9 9 14 Fortaleza 10 1 5 4 11 16 -5 8 15 Pasto 10 2 2 6 9 15 -6 8 16 Alianza 10 2 2 6 9 20 -11 8 17 Boyacá Chicó 9 2 2 5 7 18 -11 8 18 Jaguares 8 1 4 3 9 14 -5 7 19 Deportivo Per... 8 1 4 3 6 11 -5 7 20 Junior 8 1 3 4 12 14 -2 6

Resultados de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026: