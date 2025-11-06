Kevin Serna se reportó con gol para Fluminense frente a Mirassol: vea la anotación

Este jueves, por la fecha 32 del Brasileirao, el Fluminense se enfrentó a Mirassol en el mítico Maracaná, donde los dirigidos por Luis Zubeldía se impusieron por la mínima diferencia gracias a un gol del extremo colombiano Kevin Serna.

Sobre los 37 minutos, Serna recibió un pase de ‘Lucho’ Acosta por el costado izquierdo, encaró y sacó un remate desde fuera del área que se desvió en un rival y terminó en el fondo de la red.

Con este tanto frente a Mirassol, Serna llegó a cinco goles en la presente temporada del Brasileirao con Fluminense y espera ser convocado por la Selección Colombia para los partidos amistosos frente a Nueva Zelanda y Australia.



Vea el gol de Kevin Serna conb Fluminense