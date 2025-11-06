Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Serna se reportó con gol para Fluminense frente a Mirassol: vea la anotación

Kevin Serna se reportó con gol para Fluminense frente a Mirassol: vea la anotación

El extremo colombiano abrió el camino de la victoria para su equipo en condición de local, un resultado que lo mantiene en puestos de torneos internacionales.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de nov, 2025
Kevin Serna, delantero colombiano, celebra un gol con Fluminense, club de Brasil
AFP

