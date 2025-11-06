Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios informó de dura baja en ataque para enfrentar a Envigado por Liga BetPlay

Millonarios informó de dura baja en ataque para enfrentar a Envigado por Liga BetPlay

A través de sus canales oficiales, Millonarios dio a conocer que uno de sus futbolistas sufrió una lesión en la última práctica que le impidió viajar a tierras antioqueñas.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 6 de nov, 2025
Comparta en:
Millonarios visita a Envigado en una nueva jornada de la Liga BetPlay II-2025.
Millonarios visita a Envigado en una nueva jornada de la Liga BetPlay II-2025.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad