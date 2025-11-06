Millonarios informó de dura baja en ataque para enfrentar a Envigado por Liga BetPlay

Millonarios medirá fuerzas este viernes 7 de noviembre contra Envigado en el cumplimiento de la jornada 19 de la Liga BetPlay II-2025. Dicho compromiso se llevará a cabo en el Polideportivo Sur y tiene un horario de las 3:30 de la tarde; sin embargo, antes de que ruede el balón en dicho escenario deportivo, el 'embajador' confirmó que tendrá una dura baja en el frente de ataque.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el azul de la capital de la República precisó que Leonardo Castro no podrá estar para este duelo frente a los naranjas'.

¿Cuál es la lesión que presenta Leonardo Castro?

Según precisó el propio Millonarios en el enunciado en su página web, Castro, de 33 años, presentó molestias físicas en medio de la sesión de práctica del miércoles anterior.

"Millonarios FC informa que, durante la sesión de entrenamiento de este miércoles, el jugador Leonardo Castro sufrió una distensión de su bíceps femoral de la pierna derecha, motivo por el cual no se encuentra elegible para el compromiso contra Envigado válido por la fecha 19", precisaron desde las toldas 'embajadoras'.

A continuación, precisaron que el artillero oriundo de El Tambo (Cauca) "ya inició su proceso de rehabilitación" y que su "incapacidad se determinará según su evolución".



Millonarios también reveló la lista de convocados

Igualmente en otra publicación en su canales oficiales, el club azul bogotano reveló la lista de citados por el profesor Hernán Torres para visitar a los 'naranjas' este viernes en el Polideportivo Sur.

En cuanto al futbolista que reemplazaría a Leonardo Castro en la titular, el argentino de Santiago Giordana parte con ventaja. 20 jugadores en total fueron los seleccionados por Torres Oliveros.

Arqueros: Guillero de Amores, Diego Novoa.

Defensores: Samuel Martín, Helibelton Palacios, Sander Navarro, Juan Pablo Vargas, Álex Moreno Paz, Jorge Arias y Danovis Banguero.

Volantes: Nicolás Arévalo, Dewar Victoria, Stiven Vega, David Mackalister Silva y Santiago Castrillón.

Delanteros: Santiago Giordana, Juan Esteban Carvajal, Edwin Mosquera, Beckham David Castro, Jorge Cabezas Hurtado y Neymar Sánchez.

▶️ Estos son nuestros convocados para el partido de mañana frente a Envigado. pic.twitter.com/r0drtbiveN — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 6, 2025

¿Cómo va Millonarios en la Liga BetPlay II-2025?

Los dirigidos por Hernán Torres suman 22 puntos en la tabla general, ubicándose en la casilla número 13. La clasificación la lidera Atlético Nacional con 34 enteros, en 18 jornadas disputadas en el presente campeonato.