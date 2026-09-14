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Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia confirma rival y sedes para los partidos de la fecha de noviembre de 2026

La Selección Colombia confirma rival y sedes para los partidos de la fecha de noviembre de 2026

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, entregó algunas noticias relacionadas con la Selección Colombia que dirige Néstor Lorenzo.

Por: Javier García
Actualizado: 14 de sept, 2026
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Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.
Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.
FCF.

Este lunes se concedió una rueda de prensa en la sede de la FCF en la ciudad de Bogotá, en la que se dieron algunos anuncios importantes relacionados con la Selección Colombia de mayores, que lidera Néstor Lorenzo y que comenzará a pensar en los próximos compromisos oficiales que son la Copa América 2028 y también en las Eliminatorias al Mundial 2030.

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Así, el que tomó la palabra en primera instancia fue Ramón Jesurún, quien informó que "el propósito de la reunión es protocolizar el anuncio de las fechas FIFA de noviembre. Se acordó con Chile, un par de partidos de preparación, uno en Colombia y otro en Chile. Justamente, ese primer partido será en Cali, el 13 de noviembre, con horario por confirmar, pero, de seguro, será en la noche. El Comité Ejecutivo tomó la decisión de que esa taquilla irá para los damnificados por el sismo que afectó al país y la ciudad de Cali".

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El Presidente de la FCF complementó y apuntó que "teníamos muchas ofertas en el exterior para jugar en noviembre, algunas posibilidades de países asiáticos, pero tuvimos una reunión con mi par de Chile y decidimos hacer dos partidos con ellos, no teníamos ni sede, ni nada por el estilo, pero cuando surgió el tema del terremoto, dijo que íbamos a hacer el partido en Cali. Sse decidió de esa manera".

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En la rueda de prensa también participaron Alejandro Eder, alcalde de la capital del Valle del Cauca, y Carlos Mario Zuluaga, vicepresidente de la FCF.

Eder, de su parte, agradeció que tanto la Selección Colombia, como la de Chile, hayan aceptado la posibilidad de jugar un partido internacional en Cali y que las puertas están abiertas para todas las categorías, tanto en la rama masculina o femenina.

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"La ciudad de Cali ha sido muy especial con todos los temas de nuestras selecciones nacional, en Cali hemos encontrado un gran apego, un apoyo relevante, para todo lo que tiene que ver con las competencias internacionales, donde hemos sido locales en rama femenina. La verdad es que nos han entregado apoyo y cariño, con la llegada de Alejandro Eder desde el comienzo hemos tenido gran acercamiento, receptividad y hemos fabricado en beneficio del fútbol muchas actividades conjuntas, ahora no es la excepción", remató Jesurún, quien anunció que la convocatoria de la Selección Colombia para los duelos frente a México, Paraguay y Perú, de finales de septiembre e inicios de octubre, será este jueves 17 del mes en curso.

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AFP

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