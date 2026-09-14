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La Federación Colombiana de Fútbol confirmó nueva sede deportiva; ya hay ciudad definida

El encargado de dar a conocer la noticia fue Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, en medio de una rueda de prensa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de sept, 2026
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Nueva sede para la Selección Colombia en la ciudad de Cali
Nueva sede para la Selección Colombia en la ciudad de Cali
AFP

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó una importante noticia para el desarrollo de sus selecciones: Cali será la ciudad que tendrá una nueva sede deportiva.

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Ramón Jesurún, presidente de la FCF, destacó la relación especial que la capital del Valle del Cauca mantiene con las Selecciones Colombia, especialmente por su vínculo con el fútbol femenino y la realización de importantes competencias internacionales.

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"La ciudad de Cali tiene una relación especial con nuestras selecciones. Si bien nuestras Selecciones son de todo el país, en Cali encontramos cariño, apoyo y apego", afirmó Jesurún.

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El dirigente recordó que Cali ha sido escenario de competencias como el Sudamericano, el Mundial y las Eliminatorias femeninas, por lo que aseguró que la ciudad se ha consolidado como "la capital del fútbol colombiano femenino".

El proyecto contempla la donación de un terreno por parte de la Alcaldía de Cali, gestión que se concretó tras los acercamientos entre la Federación y el alcalde Alejandro Éder.

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"Lo más importante, más allá de la parte deportiva, es la donación de un terreno o lote, el cual ya fue visitado y se puso la primera piedra", explicó Jesurún.

Luis Díaz, figura de la Selección Colombia, en un partido del Mundial 2026
Luis Díaz, figura de la Selección Colombia, en un partido del Mundial 2026
AFP

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La Federación todavía deberá finiquitar algunos detalles y definir el diseño definitivo antes de iniciar la construcción de este nuevo complejo deportivo, que se convertirá en la cuarta sede de la FCF, después de Bogotá, Barranquilla y Armenia.

Jesurún también resaltó que esta distribución permitirá a las selecciones contar con diferentes condiciones para sus procesos de preparación: "Tendríamos una sede a nivel del mar, otra en la altura y dos en lugar intermedio".

Por su parte, Alejandro Éder, alcalde de Cali, confirmó que el terreno destinado al proyecto tiene una extensión de seis hectáreas y aseguró que la intención es construir una de las sedes más modernas.

"Esperamos que no solo venga la selección de mayores, sino todas las selecciones", señaló el mandatario.

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Así, Cali se suma al mapa de sedes estratégicas del fútbol colombiano, con un proyecto que busca fortalecer la preparación de las diferentes Selecciones Colombia y consolidar aún más el vínculo de la ciudad con el fútbol femenino y nacional.

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