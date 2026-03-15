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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Postura desde Bayern Múnich por polémica con Luis Díaz; “no nos ayuda a nosotros, ni a ‘Lucho’”

Postura desde Bayern Múnich por polémica con Luis Díaz; “no nos ayuda a nosotros, ni a ‘Lucho’”

Luego de la controversia por la expulsión del colombiano Luis Díaz en el partido de Bayer Leverkusen 1-1 Bayern Múnich, el presidente de los bávaros apareció y apuntó contra el árbitro.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 15 de mar, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz en acción con el Bayern Múnich - Foto:
Bayern Múnich Oficial

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