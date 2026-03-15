Postura desde Bayern Múnich por polémica con Luis Díaz; “no nos ayuda a nosotros, ni a ‘Lucho’”

Bayern Múnich sacó un valioso y trabajado empate 1-1 del partido contra el Bayer Leverkusen, el sábado, a pesar de terminar jugando con nueve futbolistas, por las expulsiones de Nicolas Jackson y Luis Díaz. El guajiro vio la tarjeta roja, pero también fue héroe al anotar el gol que salvó un punto para los bávaros.

La jugada en la que el colombiano vio la segunda amonestación y tuvo que irse al camerino tras ser expulsado, generó mucho debate en Alemania, pero ha contado con el respaldo de su técnico, directivos, compañeros, y hasta el propio árbitro asumió su equivocación, pero ahora apareció el presidente del club para comentar sobre lo sucedido con el nacido en Barrancas.



Presidente del Bayern Múnich defiende a Luis Díaz

Herbert Hainer, máximo directivo del equipo bávaro, en charla con 'Bild', apuntó frente al juez central Christian Dingert por su actuación en la noche de sábado en el duelo frente al Bayer Leverkusen.

"Normalmente no comento sobre los árbitros, pero esta vez tuvo un mal día. Fue un completo desastre. El hecho de que admitiera después del partido que no le habría sacado tarjeta roja a Luis Díaz tras ver las imágenes de televisión es encomiable", aseguró de entrada el presidente del Bayern Múnich.

Luis Díaz en acción con el Bayern Múnich - Foto: AFP

Seguido a eso, y ya nombrando al futbolista colombiano, cerró su opinión diciendo que más allá de que el colegiado aceptara su error "no nos ayuda en absoluto ni a nosotros, ni a 'Lucho'", aunque en las últimas horas se conoció que desde el club en el que milita el guajiro harán una apelación para que no sea sancionado y así no se pierda el compromiso contra Unión Berlín, en la siguiente fecha de la Bundesliga.



¿Qué dijo el árbitro sobre la expulsión de Luis Díaz?

Tras el compromiso del sábado, el propio juez central de Bayer Leverkusen 1-1 Bayern Múnich, Christian Dingert, dio unas declaraciones sobre la acción en la que le mostró la segunda tarjeta amarilla al colombiano, por supuestamente simular una falta dentro del área, más allá de que 'Lucho' se hubiera levantado de inmediato.



"Durante el partido, interpreté la jugada como una simulación. Eso fue lo que vi. Al revisar las imágenes ahora, está claro que no fue penalti. Pero la tarjeta roja fue muy severa; no la sacaría ahora", explicó el árbitro, quien de esa manera sumió que fue un error la expulsión de Luis Díaz.