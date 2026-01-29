Senegal y Marruecos no se salvaron: fuerte sanciones y multas tras polémica final de Copa Africana

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidió desestimar el recurso de Marruecos para quitarle a Senegal el título de campeón de la Copa de África de Naciones (CAN) pero sancionó a su seleccionador, Pape Thiaw, con cinco partidos de suspensión, por incitar a sus jugadores a abandonar el campo después de que el árbitro señalase un penalti en contra, en el añadido de la final disputada el pasado 18 de enero en Rabat.

"El Jurado Disciplinario de la CAF rechazó la reclamación presentada por la FRMF (federación marroquí), relativa a las presuntas infracciones cometidas por la FSF (federación senegalesa) de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones, en relación con la final de la Copa Africana de Naciones de la CAF TotalEnergies Marruecos 2025", se lee en la nota del organismo futbolístico africano.

La CAF impone duras sanciones. Suspende durante cinco partidos a Thiaw, al que multa con 100.000 dólares por "conducta antideportiva, violación de los principios del juego limpio e integridad y atentar contra la imagen del fútbol", y con dos partidos a los jugadores senegales Illiman Ndyaye e Ismaila Sarr "por comportamiento antideportivo hacia el árbitro".

Marruecos tampoco se libra de las sanciones. Su estrella, Achraf Hakimi, fue suspendido por dos partidos, aunque uno de ellos quedó en suspenso durante un año por "comportamiento antideportivo", y el delantero Ismael Sabari por tres, más multa de 100.000 dólares por "conducta antideportiva".



La CAF sanciona a las dos federaciones. Impone a la senegalesa varias multas de un monto total de 615.000 dólares por "comportamiento inapropiado de sus aficionados", "conducta antideportiva de los jugadores y el cuerpo técnico" y por la falta disciplinaria del equipo nacional.

A la federación marroquí por un monto total de 315.000 dólares por "comportamiento inapropiado de los recogepelotas en el estadio" -tras intentar retirar la toalla al portero senegalés Édouard Mendy-, "comportamiento inapropiado de los jugadores de la selección y el cuerpo técnico al invadir la zona de la revisión del VAR y "obstaculización del trabajo del árbitro", y por el uso de láseres por los aficionados durante el partido.

Durante la final de la CAN se produjeron varios incidentes y, en el tramo final, los jugadores senegaleses abandonaron momentáneamente el campo en protesta por un penalti a favor de Marruecos, lo que propició el que la afición senegalesa intentó saltar al campo, lo que generó momentos de tensión que requirieron la intervención de la seguridad.

Finalmente, a instancias de su capitán Sadio Mané, los senegaleses regresaron al campo. El meta Edouard Mendy detuvo el penalti lanzado 'a lo Panenka' por el marroquí Brahim Díaz, y Senegal logró la victoria en la prórroga, gracias a un gol de Pape Gueye.

Lo ocurrido generó además un clima de tensión posterior en redes sociales entre aficionados marroquíes y senegaleses.