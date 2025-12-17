Prensa argentina le dio bienvenida a Marino Hinestroza, sin llegar a Boca; “arrogante y ambicioso”

Marino Hinestroza podría jugar este miércoles su último partido con la camiseta de Atlético Nacional, en la final de vuelta de la Copa BetPlay 2025, ya que su nombre está siendo vinculado constantemente con Boca Juniors, que le haría una oferta a los 'verdolagas' para poder fichar al habilidoso atacante.

Y en medio de esas negociaciones entre las partes, el diario 'Olé' empezó a investigar sobre cómo son sus características futbolísticas, pero también su forma de ser, por lo que su duro carácter es algo que no ha pasado desapercibido en el sur del continente. Extraoficialmente se habla que la oferta por él rondaría por los 6 millones de dólares, para volver a dar un salto internacional, ya que años atrás militó para el Columbus Crew y en Pachuca.



A Marino Hinestroza lo ven como el "arrogante", en Argentina

En la nota en el citado medio recordaron unas polémicas y particulares declaraciones del joven atacante de Atlético Nacional, luego de uno de los títulos conseguidos en el 2024 con los 'verdolagas', en el que señaló que él no es buena gente o es calmado, porque así no se pueden ganar títulos.

"Soy ambicioso, yo soy un pelado muy ambicioso. Lo estoy ratificando, dos títulos en diciembre. Yo pienso que siempre he sido así, siempre he sido un chico como lo quieran llamar...arrogante. Pero tienen que darse cuenta de que para ganar hay que ser así. Ya estamos cansados de ser humildes y no ganar nada. Entonces yo sí, soy arrogante, lo entrego todo, aliento a la hinchada, yo sí provoco, porque eso es lo que da", dijo hace algunos meses Marino Hinestroza.

Marino Hinestroza en Atlético Nacional X @nacionaloficial

A pesar de esas crudas palabras, el padre del jugador de Atlético Nacional ha salido a hablar de su hijo, mencionando que en medio de su fuerte carácter en la cancha o a veces afuera de ellas, con sus personas cercanas es alguien diferente. "Mi hijo es una buena persona, es humilde a pesar de que viene de un barrio muy duro y difícil. Si tratas con él, te das cuenta la clase de persona que es", reiteró Freddy Hinestroza, padre de Marino.



Cabe resaltar que con los 'verdolagas', el vallecaucano ya acumula 11 goles y 14 asistencias en 83 partidos. Sumado a eso tiene ya 3 títulos (Liga, Copa y Superliga), y podría sumarle una más este miércoles 17 de diciembre, en caso de ganarle la final de la Copa BetPlay 2025 a su máximo rival de patio, Independiente Medellín, un juego programado para las 7:30 p.m., en el estadio Atanasio Girardot.