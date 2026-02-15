Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La jugada de Andrés Gómez que comparan con Neymar; está volando en Vasco da Gama

La jugada de Andrés Gómez que comparan con Neymar; está volando en Vasco da Gama

El atacante colombiano Andrés Gómez goza de un buen presente en Brasil y su calidad está siendo tema de discusión en redes sociales.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 15 de feb, 2026
Comparta en:
Andrés Gómez Vasco da Gama
Andrés Gómez, futbolista colombiano en Vasco da Gama
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad