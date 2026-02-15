La jugada de Andrés Gómez que comparan con Neymar; está volando en Vasco da Gama

Andrés Gómez fue comprado definitivamente por el Vasco da Gama, donde encontró minutos y poder figurar a nivel internacional, luego de un breve paso por el Rennes, de Francia, donde no pudo consolidarse y tomó la decisión de llegar a Brasil, donde se ganó ya un nombre con su calidad en la cancha.

Y en medio de su buen presente en el equipo de Río de Janeiro, a pesar de que la actualidad grupal no es la misma, el colombiano ha destacado y viene dejando jugadas que causan asombro.



La jugada de Andrés Gómez que comparan con Neymar

En la derrota 5-3 por penaltis de Vasco da Gama con Volta Redonda, a pesar de la caída el exMillonarios fue el mejor jugador y eso se lo destacaron, no solo con los comentarios de prensa e hinchas, sino por una acción viral.

Andrés Gómez recibió la pelota en la banda y ante la veloz marca de un rival decidió picar la pelota y pasársela por encima, sorprendiendo a propios y extraños y causando palabras en redes sociales.

“Igual que Neymar en 2011. ¡Qué bueno es nuestro Gómez!”, “me recordó mucho a las jugadas clásicas de Neymar”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron ante la jugadota del colombiano y un partido más en el que destacó.



Pior que o Andrés Gómez meteu essa aqui com o time perdendo e sendo eliminado, tem que ter muita personalidade.



O Colômbia joga y joga!



Ps: chapéu lembrou muito os lances clássicos do Neymar prime pic.twitter.com/ROfGjORZR9 — Wesley Curty (@wesley_curty) February 15, 2026

De hecho, en el medio ‘Globo Esporte’ destacaron que en medio de la crisis de Vasco da Gama, “el único que intentó algo diferente fue Andrés Gómez”.

Además, fue el mejor calificado por el citado diario, con un 7/10, y resaltando que “se enfrentó a una doble marca de Volta Redonda, pero aun así, fue el único jugador peligroso del Vasco en la primera parte. Mejoró su rendimiento en la segunda mitad y creó buenas ocasiones para el equipo. Hubo tres disparos peligrosos tras el descanso”.

Junto a Johan Rojas, Andrés Gómez es el colombiano más destacado del cuadro de Río de Janeiro, y los que no la pasan tan bien son el defensor central Carlos Cuesta y el recién contratado Marino Hinestroza.