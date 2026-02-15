Síguenos en:
Gol Caracol  / El trofeo de la Copa Mundo ya está en Bogotá: Mario Alberto Yepes le dio la bienvenida

Este domingo 15 de febrero, el trofeo de la Copa Mundo aterrizó en Bogotá y permanecerá por dos días como parte de la gira previa al Mundial de 2026.

Por: EFE
Actualizado: 15 de feb, 2026
Trofeo de la Copa Mundo de Fútbol.
Trofeo de la Copa Mundo de Fútbol.
COLPRENSA.

