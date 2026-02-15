Jhon Lucumí le ganó el pulso a Duván Zapata en Italia: Bolonia venció 2-1 a Torino

El argentino Santiago Castro decidió este domingo el duelo ante el Torino (1-2) con un golazo en la segunda en la segunda mitad que acabó con la mala racha de los suyos, incapaces de ganar en Serie A desde el pasado 15 de enero.

Santiago Castro sumó su séptimo gol en campeonato doméstico para dar, por fin, una alegría al Bolonia, que acumulaba 4 derrotas consecutivas en Serie A y una eliminación de Copa Italia.

El argentino, en el minuto 70 de un duelo empatado en el Estadio Olímpico Grande Torino de Turín, se inventó un golazo de delantero puro, aguantando el balón en el área y girándose rápidamente para definir, que selló una victoria fundamental para los de Vincenzo Italiano.

Antes, el croata Nikola Moro abrió el marcador a favor del Bolonia, pero pese al dominio el Torino empató por medio del también Nikola Vlasic tras un jugadón del colombiano Duvan Zapata.



La victoria coloca al Bolonia octavo con 33 puntos, todavía muy lejos de unos puestos europeos que se antojan cada vez más complicados en este tramo final de temporada.

Castro, por su parte, sumó su séptimo gol en Serie A, a los que suma otros dos en Copa Italia.