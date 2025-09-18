Síguenos en::
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La jugada nunca antes vista de Juan Fernando Quintero con River Plate; "quedamos vivos"

La jugada nunca antes vista de Juan Fernando Quintero con River Plate; "quedamos vivos"

En la derrota 1-2 de River con Palmeiras, por cuartos de final de Copa Libertadores, el colombiano Juan Fernando Quintero fue tendencia por una acción que se llevó los elogios de todo el estadio.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 18 de sept, 2025
Juan Fernando Quintero River Plate vs Palmeiras
Juan Fernando Quintero en acción en River Plate vs Palmeiras - Foto:
River Plate Oficial

