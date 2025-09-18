La jugada nunca antes vista de Juan Fernando Quintero con River Plate; "quedamos vivos"

En la derrota 1-2 de River Plate con Palmeiras en el estadio Más Monumental, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, el colombiano Juan Fernando Quintero fue clave en la mejor jugada del duelo del equipo argentino, pero también mostrándose comprometido con el duro compromiso que vivieron en Buenos Aires.

Aunque no marcó o asistió, la calidad y visión de 'Juanfer' hicieron que el elenco de Marcelo Gallardo mejorara en el segundo tiempo, luego de una primera parte para el olvido en el que se fueron perdiendo 2-0 al descanso.

Quintero Paniagua tuvo una jugada en los minutos finales del encuentro, cuando River Plate estaba buscando rescatar un empate y estaba lanzado al ataque, por lo que en un contragolpe se percató que podía venir un gol de Palmeiras, corrió en diagonal y en el momento preciso se tiró al suelo y logró quitarle de forma limpia la pelota a un atacante de los brasileños, lo que salvó que fuera más la ventaja y que le aplaudieran en el Más Monumental su compromiso con el equipo.

"Juan Fernando Quintero, minuto 96, el primero que sube al chárter para ir a Brasil el miércoles", "Juan Fernando Quintero es un genio, pero ustedes prefieren ver corredores en vez de futbolistas", "el corte de Juan Fernando Quintero vale una serie. Tendrá que ser titular en Brasil", "parecía que nadie llegaba, pero Juan Fernando Quintero corrió en segundos de una punta de la cancha a la otra para meter una barrida y cortar la jugada. El más grande de todos", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en redes sociales, destacando la gran jugada del mediocampista colombiano.



Así fue el quite de Juan Fernando Quintero en River Plate vs Palmeiras: