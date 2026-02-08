Kompany y la cualidad que resalta de Luis Díaz; "ama el caos y eso es lo que lo hace muy peligroso"

¡De primera, una actuación excepcional! Así calificaron en Alemania el desempeño de Luis Díaz por su triplete con Bayern Múnich al Hoffenheim. El guajiro 'destrozó' la defensa de su rival, pues además de convertir, provocó penalti y una expulsión; causó caos por la banda.

Precisamente, al director técnico de los 'bávaros', Vincent Kompany, le preguntaron en rueda de prensa por esa cualidad de Díaz Marulanda, la de desencadenar peligro y generar estragos en sus marcadores. No es la primera vez que el de Barrancas genera cobros desde el punto blanco para su escuadra.

Luis Díaz marcó triplete con Bayern Múnich en la Bundesliga. Getty

"Ya había dicho que él tiene como una creatividad caótica. No piensa de más en la última fase, simplemente lo siente, trata de pasar por sobre el jugador rival. Sé lo que es tratar de defender a un jugador que se aproxima, crees que es el momento ideal para quitarle la pelota, y en ese momento de repente, da un paso extra o cambia de dirección. Y eso, es exactamente lo que pasa en la fase final con 'Lucho'", indicó de entrada el estratega belga al servicio del Bayern.

Pero ahí no paró el análisis de Kompany hacia 'Lucho' y su actuación frente al Hoffenheim en el Allianz Arena. Precisó que el colombiano "ama el caos" y que eso lo hace peligroso para los defensores rivales.

"Crees que tal vez el ataque terminó, y de repente estás en una situación en la que él sale hacia el gol o donde ocurren este tipo de faltas como la de hoy (domingo). 'Lucho' es inteligente, por supuesto, pero él ama este caos y eso es lo que lo hace muy peligroso", concluyó Kompany.

Otras declaraciones de Vincent Kompany

- Análisis del partido en el Allianz Arena

"Respetamos al Hoffenheim y sabíamos que era un buen equipo, así que este resultado es bueno. No esperábamos mucho más de este partido, y estamos donde debemos estar. Ahora estamos totalmente concentrados en el Leipzig. Siempre tenemos hambre de ataque. Pero, por supuesto, hay que buscar el equilibrio".

- El siguiente reto, el Leipzig: se viene la fase decisiva de la temporada

"Tengo mucha experiencia en este tipo de situaciones, donde al final se puede ganar algo. Hay que mantener la concentración. Ya sea que consigas tres puntos, tengas una buena o mala actuación, tienes que olvidarlo de inmediato y volver a dar lo mejor de ti en el siguiente partido. Así es como a veces se coge ritmo".