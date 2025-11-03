Síguenos en::
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

PSG vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Champions League

PSG vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Champions League

Este martes 4 de noviembre, el partido más esperado en la Champions League será el duelo entre PSG y Bayern Múnich. ¡Luis Díaz estará en acción con los 'bávaros'.

Por: AFP
Actualizado: 3 de nov, 2025
Ousmane Dembélé vs. Luis Díaz, el duelo picante que habrá PSG vs. Bayern Múnich.
Ousmane Dembélé vs. Luis Díaz, el duelo picante que habrá PSG vs. Bayern Múnich.
Getty Images.

