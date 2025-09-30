Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "Mohamed Salah sufrió en el infierno turco"; se tuvo que tapar los oídos contra Galatasaray

"Mohamed Salah sufrió en el infierno turco"; se tuvo que tapar los oídos contra Galatasaray

Liverpool perdió 1-0 con el Galatasaray en la Champions League y una de las imágenes virales del encuentro tuvo como protagonista al egipcio Mohamed Salah.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de sept, 2025
Comparta en:
Mohamed Salah se mostró muy afectado por el ruido en el estadio del Galatasaray.
Mohamed Salah se mostró muy afectado por el ruido en el estadio del Galatasaray.
Pantallazo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad