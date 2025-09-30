Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones de Mundial Sub-20, tras primeros partidos de la fecha 2

Así quedó la tabla de posiciones de Mundial Sub-20, tras primeros partidos de la fecha 2

Este martes 30 de septiembre, en el Mundial Sub-20 se disputaron cuatro partidos de la segunda jornada de los grupos A y B. ¡Acá toda la información!

Por: EFE
Actualizado: 30 de sept, 2025
Comparta en:
Chile perdió 0-2 con Japón.
Chile perdió 0-2 con Japón.
AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad