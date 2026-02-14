La verdad de la lesión de Luis Javier Suárez; desde Portugal tienen fecha para su regreso

Luis Javier Suárez sigue registrando números espectaculares con el Sporting de Lisboa, siendo su máxima figura actualmente a punta de goles y buenas actuaciones, por lo que es un jugador clave en la nómina titular. Sin embargo, en Portugal y Colombia hubo preocupación por unas molestias que tendría en una rodilla, en medio de su gran momento en Europa y con el Mundial 2026 a pocos meses.

Pero la prensa lusa profundizó en el tema de la lesión del atacante samario, y dio un parte de tranquilidad sobre su gravedad, aclarando además que no jugará el siguiente partido es por suspensión.



Tranquilidad sobre lesión de Luis Javier Suárez

El medio 'A Bola' informó en las últimas horas que "las noticias del otro lado del Atlántico sobre una lesión de ligamentos en la rodilla también comenzaban a causar impacto y preocupación. Pero según A BOLA, la afición del Sporting puede respirar aliviada".

Ya abarcando el tema de las molestias, puntualizaron en que "el delantero de 28 años, máximo goleador del Sporting y pieza clave en la táctica del equipo de Rui Borges, según nuestras fuentes, únicamente se encuentra lidiando con una sobrecarga muscular", y de paso de inmediato aclararon que no jugará este domingo en el duelo de la liga portuguesa porque tiene "una sanción que debe cumplir en esta jornada 22 del campeonato, que le viene realmente bien para gestionar su carga de trabajo".

En medio de sus molestias, en territorio luso toman como un alivio su ausencia este fin de semana con el equipo de Lisboa, ya que viene con una cantidad importante de partidos consecutivos. "Un descanso obligado, pero que también podría ser necesario debido a la sobrecarga muscular que sufre alguien que esta temporada ya ha participado en 35 partidos, totalizando 2726 minutos jugados".



Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa. X de @SportingCP

La temporada de Luis Javier Suárez con el Sporting es para destacar, actualmente ya con 26 goles y cuatro asistencias entre todas las competiciones locales e internacionales que disputa. Entre sus anotaciones más importantes se encuentra la del 1-1 contra el Porto, el pasado lunes, y sus dos tantos frente al actual campeón de la Champions League, el PSG, para el triunfo 2-1.

Con el descanso obligado por sus molestias en la rodilla y por la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, el atacante de la Selección Colombia regresará a la acción el sábado 21 de febrero en el duelo de visitante contra el Moreirense, por la fecha 23 de la Liga de Portugal.