Flores para James Rodríguez y advertencia a los directivos de Minnesota; "un ciclo que deben evitar"

La llegada de James Rodríguez al Minnesota United ha sacudido los cimientos de la MLS en este inicio de 2026. El capitán de la Selección Colombia, quien busca ritmo de competencia de cara al Mundial, ha generado una ola de opiniones en Estados Unidos. La más reciente y contundente ha sido la de Landon Donovan, leyenda del fútbol norteamericano, quien pasó del escepticismo absoluto a un elogio medido, pero cargado de advertencias para la dirigencia de los "Loons".

En su podcast Unfiltered Soccer, Donovan no escatimó en halagos hacia la capacidad técnica del zurdo. Para el histórico "Capitán América", el talento del colombiano es algo que no se discute, situándolo en la élite global a pesar del paso de los años.

"James sigue siendo una pieza fundamental para Colombia, es el capitán y van a jugar el Mundial. Su talento puro lo pone en un escalafón donde solo habitan unos 15 jugadores en todo el mundo", afirmó Donovan.Esta declaración refuerza la idea de que James, a sus 34 años, sigue conservando esa chispa que lo llevó a los mejores clubes de Europa y que lo mantiene como el líder indiscutible del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

A pesar del brillo individual, Donovan expresó su preocupación por la gestión contractual del jugador. James aterrizó en Minnesota con un contrato a corto plazo (seis meses), una decisión que Donovan calificó inicialmente como "tonta" hasta que entendió la estrategia de ambas partes. Sin embargo, lanzó un aviso sobre lo que suele suceder en la liga con este tipo de estrellas.



"Llega por seis meses, es increíble, arrasa en la liga y Minnesota dice: 'Qué tipo. Fichémoslo por tres años', y luego el rendimiento cae. Ese es el ciclo que deben evitar", sentenció la leyenda del LA Galaxy.Donovan hace referencia a un patrón común en la MLS: jugadores de jerarquía que tienen un impacto inmediato fulgurante, pero que tras firmar extensiones largas y millonarias, ven mermada su intensidad física y competitiva.

Por ahora, el plan de James Rodríguez parece estar alineado con la cautela de Donovan. Su vínculo garantiza su permanencia hasta junio, justo cuando se detiene la liga por la Copa del Mundo, con una opción de extensión hasta diciembre.

El debut de James está previsto para el 21 de febrero ante Austin FC, y todas las miradas estarán puestas en si ese "talento puro" que menciona Donovan es suficiente para elevar a un equipo de Minnesota que nunca ha sido protagonista absoluto de la liga.

James Rodríguez es nuevo jugador del Minessota United FC. Foto: X de Minessota.

Artículo elaborado con IA GEMINI