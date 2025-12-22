Síguenos en:
¿Lamine Yamal, fanático de Luis Díaz?; inesperada aparición con Selección Colombia y el guajiro

¿Lamine Yamal, fanático de Luis Díaz?; inesperada aparición con Selección Colombia y el guajiro

La semana comenzó con Luis Díaz siendo noticia en pleno video del joven atacante del Barcelona y de la selección española, Lamine Yamal, quien lució la camiseta del nacido en Barrancas.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de dic, 2025
Lamine Yamal con la camiseta de Luis Díaz
Lamine Yamal con la camiseta de Luis Díaz - Foto:
YouTube Lamine Yamal

