¿Lamine Yamal, fanático de Luis Díaz?; inesperada aparición con Selección Colombia y el guajiro

Aunque en las últimas horas Luis Díaz fue tendencia por un gol con el Bayern Múnich en el último partido del año y porque confirmó que será papá por tercera vez, tras celebrar su anotación contra el Heindenheim, por Bundesliga, el domingo. Pero comenzando la semana también ha sido viral que Lamine Yamal decidió mostrarse con la camiseta puesta de 'Lucho' y de la Selección Colombia.

El joven futbolista español y del Barcelona FC abrió su canal de YouTube y en su primer video haciendo un 'House Tour', mostrando su casa, lo que tiene dentro de ella y cómo vive en territorio catalán, decidió aparecer en todo el contenido con la que era la segunda indumentaria de la 'tricolor', que era de color negro con naranja.

Lo particular es que la camiseta de la Selección Colombia que portó Lamine Yamal tenía el número 7 adelante y atrás, sumado a que tenía el nombre de Luis Díaz, algo que no pasó desapercibido en redes sociales. Lo cierto es que tanto al guajiro, como al europeo, los patrocina la misma marca deportiva, algo que muchos dicen que sería la razón por la que tiene esa camiseta, ya que nunca se han enfrentado a nivel de selecciones.

En el partido del 22 de marzo del 2024 en el que la 'tricolor' se enfrentó a la 'roja' en partido preparatorio, que fue triunfo 1-0 con golazo de Daniel Muñoz y asistencia del nacido en Barrancas, La Guajira, no estuvo el joven atacante del Barcelona.



Acá el video de Lamine Yamal con la camiseta de Luis Díaz y la Selección Colombia: