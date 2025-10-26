¿León no juega a nada?; contundente respuesta del DT de James Rodríguez

León y Pumas empataron 1-1 en un encuentro de la Jornada 15 lleno de intensidad, oportunidades falladas y decisiones dramáticas desde el manchón penal en el Estadio León. James Rodríguez ingresó en la segunda parte, pero no pudo marcar mucha diferencia con 'La Fiera'.

El partido se desarrolló con una alta dosis de emoción desde el primer tiempo. Al minuto 23, León estuvo cerca del gol, pero un desvío del portero Óscar García hizo que el potente tiro de Alan Medina se estrellara en el travesaño. La respuesta vino al 32, cuando fue Keylor Navas quien se lució con un espectacular atajadón para frustrar un gol de chilena de La Fiera.

El marcador se movió al minuto 57 cuando el Platano Alvarado aprovechó un excelente centro para rematar y marcar el gol que puso en ventaja a León.

La alegría duró poco, pues apenas un minuto después, al 58, se señaló un penal a favor de Pumas por un jalón sobre Ruvalcaba. El tiro fue ejecutado por Nathan Silva al minuto 61, pero el portero de León, Óscar García, se vistió de héroe, adivinando la intención del defensor y realizando una gran atajada para mantener la ventaja local.



Cuando parecía que León se llevaba la victoria, el drama regresó en los minutos finales. Al minuto 88 se señaló un segundo penal a favor de Pumas.

Esta vez, José Juan Macías tomó la responsabilidad y no falló. Al minuto 90, JJ Macías marcó desde los once pasos para decretar el empate 1-1, salvando un punto crucial para el equipo universitario.

DT de León incómodo por críticas a León ¿no juegan a nada?

Luego de la igualdad, Ignacio Ambriz, DT de los 'esmeraldas', acudió a la rueda de prensa y mostró su molestia por los señalamientos en contra del club. “Por allí me comentaron que el equipo no jugaba a nada y no estoy de acuerdo. Esto, al final, es el trabajo y compromiso que requerimos todos los que estamos aquí", sentenció.

El estratega dejó en claro que conformar el once titular es complejo ante ciertos inconvenientes. “No es nada fácil cambiar cada partido la alineación por algo táctico o una suspensión”, declaró.

Por último, Ambriz opinó sobre la falta dentro del área de León que les costó el empate de Pumas. “Nunca hablo de los árbitros, pero el segundo penal se me hace muy dudoso, al final lo marcan, pero creo que nos faltó un poco de oficio porque la pelota inicia de un saque de banda”, concluyó.