Se reveló nuevo plan de Jhon Durán; en Turquía no dejan de hablar del jugador del Fenerbahce

Con Jhon Durán las noticias van cambiando a positivas tras su regreso a las canchas con el Fenerbahce el pasado jueves 23 de octubre en el partido contra el Stuttgart, por la Europa League, sumando unos minutos en el final del triunfo 1-0 de su equipo.

Pero tras estar ausente desde el pasado 27 de agosto, casi dos meses después de una dura lesión que lo tenía alejado, ya empieza a acaparar las miradas con lo que pueda aportarle al equipo de Estambul, tanto a nivel local, como internacional.



El plan de Fenerbahce con Jhon Durán tras volver a jugar

En el medio 'Fanatik' informaron que "se ha revelado el nuevo objetivo de Jhon Durán. Tiene la mira puesta en el derbi de la SuperLiga", refiriéndose al duelo entre su equipo y el Besiktas (domingo 2 de noviembre).

Y es que para el fútbol turco y para los hinchas de ambos equipos es clave este compromiso, por lo que en los 'canarios amarillos' quieren contar con su presencia desde el arranque en dicho duelo, tal y como el citado medio señala, luego de que mencionaran que para el enfrentamiento de este lunes "jugará la segunda mitad del partido como visitante contra el Gaziantep. Sin embargo, su principal objetivo es: Besiktas".

Jhon Durán, delantero colombiano que milita en Fenerbahçe. Instagram oficial del Fenerbahçe.

De hecho, explican que "el entrenador Domenico Tedesco planea incluir a la estrella colombiana en el once inicial para el derbi del Besiktas", en especial tras estar totalmente recuperado y en especial "tras mejorar su estado físico durante este periodo".



Jhon Durán y la lesión que lo afectó en el Fenerbahce

Lo cierto es que estando en préstamo apenas un año procedente con el Al Nassr, en el equipo turco quieren tenerlo presente el mayor tiempo posible, en especial tras "58 días de ausencia", y con su vuelta ahora a la acción en la liga de ese país, donde actualmente están en el puesto 3 con 19 puntos, a nueve unidades del líder que es el Galatasaray (28), y a cuatro unidades del Trabzonspor (23).



Con ese panorama, se espera que sume más minutos este lunes en el partido contra Gaziantep (12:00 p.m.), y luego sea la sorpresa en la titular del clásico frente al Besiktas (domingo 2 de noviembre), ambos por la Liga de Turquía.

Por el momento, en la convocatoria para el encuentro frente a Gaziantep el nombre de Jhon Durán fue incluido y en las redes sociales del Fenerbahce vienen destacando su presencia en los entrenamientos.