Lesión e incapacidad de Jefferson Lerma alerta en Colombia, para fogueo contra Croacia y Francia

Crystal Palace enfrentó este jueves al Zrinjski Mostar por la ida de los 'play-offs' de la Conference League, pero llamó la atención la ausencia de Jefferson Lerma entre los citados por las 'águilas'. El volante vallecaucano venía teniendo regularidad en el elenco del sur de Londres, pero ahora estará fuera de las canchas por un tiempo. ¡Enciende las alarmas en la Selección Colombia!

Fue el propio entrenador del Palace, Oliver Glasner, el que dio una actualización de los lesionados de su plantel, y entre ellos destacó el nombre de Lerma Solís. El exLevante y Atlético Huila salió 'tocado' del compromiso frente al Burnley.

¿Qué lesión tiene Jefferson Lerma y cuánto tiempo estará por fuera de las canchas?

Jefferson Lerma tras abandonar Newcastle vs. Crystal Palace por un choque de cabezas con un rival. Getty

Así las cosas, Glasner en conferencia de prensa previa al juego en la ciudad de Mostar en Bosnia y Herzegovina, este jueves, explicó que Jefferson Andrés "tiene una lesión en el tendón de la corva. Esperamos que no pueda jugar unas tres semanas".



Esta lesión e incapacidad del oriundo de El Cerrito Valle alerta en la 'tricolor' pensando en los duelos de preparación de cara al Mundial 2026 frente a Croacia y Francia del próximo mes de marzo. Lerma es una pieza indiscutible en el mediocampo de la Selección Colombia, cuyo cuerpo técnico y médico seguramente estará en contacto con el club de la Premier League con el fin de ver la evolución.

Aunque si todo el tema de la recuperación transcurre con normalidad, Lerma recibiría el alta médica con lo justo y podría ser convocable para los duelos contra los croatas y franceses, que están pactados en Estados Unidos. Ambos partidos de preparación los podrá ver EN VIVO por la pantalla principal de Gol Caracol, Ditu y en www.golcarol.com

Los partidos que se perderá Lerma con las 'águilas'

