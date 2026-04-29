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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Leyenda del fútbol inglés impactado al ver a Luis Díaz con Bayern Múnich; lo puso de ejemplo

Leyenda del fútbol inglés impactado al ver a Luis Díaz con Bayern Múnich; lo puso de ejemplo

Luis Díaz anotó un golazo con el Bayern Múnich, en la derrota 5-4 con el PSG, y volvió a generar impresiones y sorpresa en figuras del fútbol mundial.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Luis Díaz fue gran figura del Bayern Múnich contra Real Madrid.
Luis Díaz fue gran figura del Bayern Múnich contra Real Madrid.
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