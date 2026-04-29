Leyenda del fútbol inglés impactado al ver a Luis Díaz con Bayern Múnich; lo puso de ejemplo

El partido del PSG y Bayern Múnich por la ida de las semifinales de la Champions League le ha dado la vuelta al mundo y ha cautivado a los amantes del fútbol por el superlativo nivel de ambas escuadras que desencadenó en un marcador de 5-4 a favor de los franceses. Si bien en el conjunto local destacaron jugadores como Ousmane Dembélé, actual Balon de Oro, y Kvicha Khavaratskhelia, en el club alemán sacó a relucir de nuevo al tridente más letal de Europa: Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise.

Ante semejante cátedra de fútbol en el Parque de los Príncipes, las reacciones no se hicieron esperar y una leyenda del fútbol inglés no se aguantó y se reportó en redes sociales con su análisis del encuentro, poniendo por encima al colombiano. "Tenemos que hablar de Olise, Luis Díaz y Doue, así deberían ser los punteros en todo el mundo", fueron las palabras de John Terry, multicampeón y capitán con el Chelsea, y un histórico de la Selección de Inglaterra.

"Tenemos que hablar de Olise, Luis Díaz 🇨🇴 y Doue, así deberían ser los punteros en todo el mundo".



John Terry 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, leyenda del Chelsea, destaca el partidazo de Lucho en la semifinal de la Champions.pic.twitter.com/BfzzJmjh3Z — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) April 28, 2026

Si bien los muniqueses se vieron descuadernados en algunos apartados del encuentro, Kane, Olise y Díaz aparecieron de nuevo en los momentos claves y marcaron gol para darle un respiro a un Vincent Kompany que tuvo que ver la mitad del juego desde la tribuna luego de ser expulsado en el final del primer tiempo.

El encuentro fue un toma y dame, en el que Dembélé y Khavaratskhelia se fueron de doblete cada uno, pero que a la par tuvo otro destacado más silencioso: Desiré Doue. El vigente ganador del Golden Boy de nuevo dio cuenta de su velocidad y regate para hacer daño y dejar a sus compañeros de cara a gol.



Ahora bien, lo de Díaz Marulanda fue otro performance de gran nivel que cerró con un golazo, para muchos, el mejor del partido. El extremo tiró un sombrero, haciendo ver mal a Marquinhos, y luego una definición letal para vencer Matvey Safonov.

Publicidad

El guajiro ya registra 17 goles en la Champions League, siendo el mayor goleador colombiano de la historia en este torneo, superando a Jackson Martínez con 13 y Falcao García con 12.