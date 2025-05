Libis Arenas: "Mi vida empezó a girar en torno a la rumba, la gente exprime al futbolista"

El recordado Libis Arenas, uno de los mayores prospectos de arqueros de Colombia y quien fue figura en el Sudamericano Sub-20 del 2005, donde fuimos campeones, tuvo una carrera de más a menos, y todo indica, según él mismo cuenta, por algunas malas decisiones y porque entró en el mundo de la fiesta y el alcohol, algo de lo que se recupera actualmente.

Por eso, este lunes en el programa de ‘SportsCast’ de ‘Ditu’, el exjugador oriundo de Itsmina, Chocó, decidió confesarse y contar sobre su vida y los excesos que tuvo en su etapa como profesional.

“Me siento tranquilo, aprendiendo a vivir, sabiendo vivir y muy contento de lo que estoy viviendo ahora porque tuve un momento bastante desubicado y gracias a Dios estoy adaptándome a lo que es lo bueno de saber vivir”, comenzó diciendo sobre su presente, estando lejos del alcoholismo.

Libis Arenas y sus problemas en Italia con la fiesta y el alcohol

En su corto paso por la Lazio, donde no tenía protagonismo, el exarquero decidió refugiarse en la bebida y mucho más teniendo los recursos económicos para hacerlo con facilidad, sumado a algunas malas amistades que no lo ayudaron.

"Hay muchas personas que se aprovechan de tu bondad, te exprimen al máximo, no les importa tu vida sino disfrutar de lo que puedes brindar. Uno a veces es ignorante y se deja llevar de las malas compañías. Uno sabe que está actuando mal pero está ciego con eso. Yo en vez de tomarlo para bien lo tomaba para mal, salía y todos me saludaban, llegan las malas influencias y te llevan el mundo de empezar a buscar la noche, salir. Yo estaba solo y no era titular en Italia, empecé a refugiarme en la noche, tuve un compañero cubano y no faltaba el dinero para darse sus lujos. Yo pensaba que no me están poniendo y eso te va agarrando ventaja, porque tienes la facilidad", confesó Libis Arenas.

Además, el exarquero contó que al tener una niñez sin muchas facilidades, sin muchos lujos y demás, eso también lo afectó al tocar la fama y el reconocimiento que tiene un futbolista profesional.

"Conseguí cosas tan rápido que me afectaron mucho, en ese momento tu piensas que los años no pasan. Uno venir de un pueblo, de no tener cosas que por ahí a muchos le faltan a tan corta edad, eso afecta. Todo eso te sube el ego y ya vas cambiando muchas cosas que al final son perjuicio para uno. La vida mía empezó a girar en torno a la rumba, no salía todos los días, pero cada espacio que tenía, me iba a divertir, sin saber que me estaba haciendo un daño. Cuando de un momento a otro en vez de ir surgiendo iba retrocediendo. Y comenzó la soberbia, estaba en Italia y que no estaba jugando, y me enojé porque me llamaba el profe Eduardo Lara y me decía que David Ospina se estaba consolidando y yo allá sin jugar", concluyó Libis Arenas en 'SportsCast' 'Ditu'.