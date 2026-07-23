Barcelona no se queda atrás y anunció su nuevo fichaje; se lo 'quitó' a grande de Alemania

El Barcelona ha anunciado este jueves el fichaje, hasta el 30 de junio de 2031, del extremo del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi.

El internacional alemán, que ya hace ocho días que llegó a Barcelona para pasar la revisión médica y firmar su nuevo contrato con el club de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), será presentado en la Oficina Comercial del Spotify Camp Nou.

Adeyemi, de 24 años, es un extremo veloz que puede jugar por ambas banda y ocasionalmente como delantero centro y que llega con el aval de Hansi Flick, que lo conoce bien. Y es que el actual entrenador del conjunto azulgrana fue quien le hizo de debutar, con 19 años, con la selección absoluta de Alemania.

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El futbolista, de padre nigeriano y de madre rumana, ha pasado las últimas cuatro temporadas en el Borussia Dortmund, que cobrará por el traspaso 22 millones de euros más otros 9 en variables.



Ahora, se reencontrará con Flick en el Barça, al que llega descansado después de que Julian Nagelsmann no lo convocara para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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Karim Adeyemi, que habitualmente juega, a pierna cambiada, como extremo derecho, debería ser a priori, el recambio natural de Lamine Yamal en esa banda. Y en principio, ocupará en la plantilla azulgrana el puesto que dejará vacante el joven extremo sueco Roony Bardjhij, que se marchará cedido.

La del punta germano es la segunda incorporación del Barcelona para la próxima temporada después de la del extremo británico Anthony Gordo (Newcastle).

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Conectado a sus raíces nigerianas

Fuera del fútbol, la conciencia de Adeyemi cambió cuando con 10 años visitó por primera vez la ciudad natal de su padre, Ibadan (Nigeria), a quien, según recordó años después, prometió regresar para ayudar a la población local si cumplía su sueño de ser futbolista.

"A mis padres tampoco les fue fácil salir adelante en Alemania. Tuvieron que trabajar en varios empleos para apenas poder subsistir. Y me di cuenta de que la gente en Nigeria tiene aún menos. Ahora quiero devolver algo a la sociedad. Si algún día tengo hijos, les mostraré que no todos tienen la misma suerte ni la misma facilidad que alguien que nació y creció en Alemania", reflexiona.

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Así, en 2022 creó la Karim Adeyemi Foundation, una organización benéfica que trabaja para mejorar las condiciones de vida de los niños y jóvenes a través de proyectos centrados en la educación, el deporte y el desarrollo comunitario.

