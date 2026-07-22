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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán recién llegado en Benfica, ya recibió 'espaldarazo' de su DT; "estamos para ayudarle"

Jhon Durán recién llegado en Benfica, ya recibió 'espaldarazo' de su DT; "estamos para ayudarle"

A días de ser oficializado por Benfica, Jhon Durán ya recibe críticas, pero también cuenta con el respaldo del club. Marco Silva habló y defendió la llegada del colombiano.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 22 de jul, 2026
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Jhon Durán con BJhon Durán con Benficaenfica
Jhon Durán con Benfica
afp

La llegada de Jhon Durán a Benfica sigue dando de que hablar en la prensa internacional e interna del club luso, ya que su contratación fue inesperada y la catalogan como una apuesta, por el futbolista que llega proveniente del Zenit de Rusia.

El colombiano quien sumaría su tercer equipo en menos de dos años, es una de las dudas más grandes para la prensa de este país, que saben que su pasado futbolístico no lo respalda, más allá de su talento, sino por problemas de adaptación y disciplina en la interna del vestuario.

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Quien se encargó de despejar las dudas sobre este fichaje fue el propio técnico de las ‘águilas’, Marco Silva, explicó las razones por las que el club decidió inclinarse por Jhon Durán para liderar el ataque durante la temporada 2026/27.

"Si [Durán] no estuviera [comprometido], no habría fichado por el Benfica . Tuvo un año por debajo de lo que puede y debe hacer, dos cesiones que no salieron como él quería. Eso es pasado, nos interesa el presente y lo que puede hacer. Estamos aquí para ayudarle, como todos los demás. No queremos centrarnos en un solo jugador. El Benfica tiene que ser una fuerza colectiva. Durán vino a ayudar, hoy o dentro de tres días no estará aquí porque viene de vacaciones", inició afirmando a 'Sport TV'.

"Es un delantero con características diferentes a las que tenemos [en la plantilla], lo conozco muy bien, tuvo un impacto tremendo en el Aston Villa , nuestro objetivo es sacar el máximo provecho de él, ponerlo al más alto nivel, creo en eso, y si eso sucede ayudará al Benfica. Tiene mucho que aprender, es joven, ha pasado por muchos clubes y ligas, quizás demasiados para su edad [22 años], pero vino en cuerpo y alma al Benfica. Él sabe la magnitud del club al que representará", concluyó el DT.

Jhon Durán
Jhon Durán
AFP

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Jhon Durán brilló en Aston Villa

El colombiano que llegó a los 'villanos' a mediados de 2023, disputó 78 encuentros, dejando un registro de 20 goles y una asistencia, números bastante buenos, al punto de ser catalogado como el 'mejor suplente del mundo' a una edad de 20 años. El '9' en ese entonces, protagonizó goles magníficos en la Premier League y Champions League, que llamaron la atención de Al Nassr dos años más tarde, y lo fichó por una suma histórica para un futbolista colombiano: 77 millones de euros.

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