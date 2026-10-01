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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Golazo de Linda Caicedo contra Manchester City en Champions League; se sacó a todas

Golazo de Linda Caicedo contra Manchester City en Champions League; se sacó a todas

Por la fecha 2 de la fase de liga y en condición de visitante, la colombiana, Linda Caicedo, realizó una impresionante jugada que terminó en la apertura del marcador.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de oct, 2026
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Linda Caicedo, delantera colombiana que milita en el Real Madrid femenino.
Linda Caicedo, delantera colombiana que milita en el Real Madrid femenino.
Foto oficial del Real Madrid femenino

Linda Caicedo no para de sorprender. Este jueves 1 de octubre, volvió a demostrar por qué es titular, una de las mejores jugadoras e incluso referente y hasta capitana del Real Madrid. Y es que, por la fecha 2 de la fase de liga de la Champions League, contra Manchester City, marcó un verdadero golazo para el 0-1.

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Todo ocurrió al minuto 28, cuando la delantera colombiana recibió el balón a la altura de la mitad de la cancha. Levantó la cabeza y, al ver que no tenía compañía, encaró a pura velocidad. Se quitó la marca de más de una rival y, adentro del área, no perdonó, con una excelente definición, abriendo el marcador.

Linda Caicedo, delantera colombiana del Real Madrid femenino, es candidata a ganar el Balón de Oro 2026
Linda Caicedo, delantera colombiana del Real Madrid femenino, es candidata a ganar el Balón de Oro 2026
Getty Images

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