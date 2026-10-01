Golazo de Linda Caicedo contra Manchester City en Champions League; se sacó a todas

Linda Caicedo no para de sorprender. Este jueves 1 de octubre, volvió a demostrar por qué es titular, una de las mejores jugadoras e incluso referente y hasta capitana del Real Madrid. Y es que, por la fecha 2 de la fase de liga de la Champions League, contra Manchester City, marcó un verdadero golazo para el 0-1.

Todo ocurrió al minuto 28, cuando la delantera colombiana recibió el balón a la altura de la mitad de la cancha. Levantó la cabeza y, al ver que no tenía compañía, encaró a pura velocidad. Se quitó la marca de más de una rival y, adentro del área, no perdonó, con una excelente definición, abriendo el marcador.

Linda Caicedo, delantera colombiana del Real Madrid femenino, es candidata a ganar el Balón de Oro 2026 Getty Images

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Vea el gol de Linda Caicedo en Manchester City vs Real Madrid por Champions League

¡PRENDIÓ LA MOTO Y NADIE LA PODÍA FRENAR! Tremenda corrida de Linda Caicedo para ingresar al área y cruzarla en el 1-0 de Real Madrid vs. Manchester City.



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