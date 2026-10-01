Hernán Darío 'Bolillo' Gómez y un reto, a todo o nada; se juega una de sus 'últimas vidas'

La selección de El Salvador recibe el viernes en el Estadio Cuscatlán, en San Salvador, a su similar de Jamaica en la tercera jornada del grupo B de la Liga A de la Liga de Naciones de la Confederación de Fútbol de América del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

Los salvadoreños, dirigidos por el colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, tienen la obligación de ganar si quieren mantenerse en la Liga A de la Concacaf y con aspiraciones de un boleto a la Copa Oro 2027.

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No será nada fácil, ya que cargan en la espalda el piano que les significó la derrota por 6-0 ante Guatemala el pasado lunes y Jamaica ha demostrado ser una selección dura de vencer.

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Ambas selecciones suman tres puntos producto de una victoria y una derrota, cada uno, pero los jamaiquinos se ubican en la cuarta posición por diferencia de goles en contra (3) frente a los siete de El Salvador, ubicado en el quinto lugar.



Guatemala ocupa el segundo lugar y Honduras es tercero, también con tres puntos cada uno, por lo que las aspiraciones de los salvadoreños pueden llegar hasta el viernes, dependiendo de su resultado y de los que arrojen los enfrentamientos Honduras-Martinica y Guatemala-Surinam.

Surinam es líder del grupo B con seis puntos.

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico colombiano al frente de la Selección de El Salvador AFP

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El miércoles en una conferencia de prensa, el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Yamil Bukele, declaró que Hernán Darío 'Bolillo' Gómez ha tomado la decisión de renunciar a la selección salvadoreña si el grupo no se mantiene en la Liga A de la Concacaf y desciende a la Liga B.

Por lo tanto, el partido del viernes es decisivo tanto para el colombiano como para los jugadores salvadoreños.

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En su historial, El Salvador y Jamaica se han enfrentado en un total de once partidos, los jamaiquinos han ganado cinco, los salvadoreños uno y se registran cinco empates.

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico colombiano al frente de la Selección de El Salvador AFP

El último enfrentamiento entre ambas selecciones fue el 24 de marzo de 2022 y terminó en empate 1-1.

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En la Liga A, los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, donde se incorporarán a México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, selecciones preclasificadas para esa instancia.

La Liga de Naciones de la Concacaf representa la única vía de clasificación para la Copa Oro 2027.