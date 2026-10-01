Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Hernán Darío 'Bolillo' Gómez y un reto, a todo o nada; se juega una de sus 'últimas vidas'

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez y un reto, a todo o nada; se juega una de sus 'últimas vidas'

La goleada que sufrió por 6-0 contra Guatemala, en la Liga de Naciones Concacaf, tiene en vilo el futuro de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez y ya lanzó una advertencia.

Por: EFE
Actualizado: 1 de oct, 2026
Comparta en:
Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico colombiano al frente de la Selección El Salvador
Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico colombiano al frente de la Selección El Salvador
AFP

La selección de El Salvador recibe el viernes en el Estadio Cuscatlán, en San Salvador, a su similar de Jamaica en la tercera jornada del grupo B de la Liga A de la Liga de Naciones de la Confederación de Fútbol de América del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Los salvadoreños, dirigidos por el colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, tienen la obligación de ganar si quieren mantenerse en la Liga A de la Concacaf y con aspiraciones de un boleto a la Copa Oro 2027.

Publicidad

Últimas noticias

Linda Caicedo, delantera colombiana que milita en el Real Madrid femenino.
Colombianos en el exterior

Golazo de Linda Caicedo contra Manchester City en Champions League; se sacó a todas

Jorge Jesús en su época como DT de Sporting Braga.
Colombianos en el exterior

Jugó en Selección Colombia y fue dirigido por Jorge Jesús; "gritaba más que Pinto o Hernán Torres"

No será nada fácil, ya que cargan en la espalda el piano que les significó la derrota por 6-0 ante Guatemala el pasado lunes y Jamaica ha demostrado ser una selección dura de vencer.

Publicidad

Ambas selecciones suman tres puntos producto de una victoria y una derrota, cada uno, pero los jamaiquinos se ubican en la cuarta posición por diferencia de goles en contra (3) frente a los siete de El Salvador, ubicado en el quinto lugar.

Guatemala ocupa el segundo lugar y Honduras es tercero, también con tres puntos cada uno, por lo que las aspiraciones de los salvadoreños pueden llegar hasta el viernes, dependiendo de su resultado y de los que arrojen los enfrentamientos Honduras-Martinica y Guatemala-Surinam.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Surinam es líder del grupo B con seis puntos.

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico colombiano al frente de la Selección de El Salvador
Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico colombiano al frente de la Selección de El Salvador
AFP

Publicidad

El miércoles en una conferencia de prensa, el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Yamil Bukele, declaró que Hernán Darío 'Bolillo' Gómez ha tomado la decisión de renunciar a la selección salvadoreña si el grupo no se mantiene en la Liga A de la Concacaf y desciende a la Liga B.

Por lo tanto, el partido del viernes es decisivo tanto para el colombiano como para los jugadores salvadoreños.

Publicidad

En su historial, El Salvador y Jamaica se han enfrentado en un total de once partidos, los jamaiquinos han ganado cinco, los salvadoreños uno y se registran cinco empates.

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico colombiano al frente de la Selección de El Salvador
Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico colombiano al frente de la Selección de El Salvador
AFP

El último enfrentamiento entre ambas selecciones fue el 24 de marzo de 2022 y terminó en empate 1-1.

Publicidad

En la Liga A, los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, donde se incorporarán a México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, selecciones preclasificadas para esa instancia.

La Liga de Naciones de la Concacaf representa la única vía de clasificación para la Copa Oro 2027.

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, DT de la Selección El Salvador.
Colombianos en el exterior

La drástica promesa de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez con El Salvador; ¿se hará realidad?

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico colombiano al frente de la Selección de El Salvador
Colombianos en el exterior

El video de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez más crudo, luego de dura derrota de El Salvador

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico colombiano al frente de El Salvador.
Colombianos en el exterior

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, tras ser goleado por Guatemala; "me tienen que echar; fue un desastre"

Publicidad

Relacionados

Hernán Darío Gómez

Selección de El Salvador

Publicidad

Publicidad

Publicidad