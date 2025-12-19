Para Junior no todo son buenas noticias; figura del título, cerca de otro club en Colombia

A solo días desde la consecución de la undécima estrella en el fútbol colombiano, para Junior no todo son buenas noticias y, con un nuevo mercado de fichajes casi que a la vuelta de la esquina; varios equipos ya empiezan a hacerle seguimiento a las figuras del título.

Una de ellas es Guillermo Paiva, quien, tras finalizar su sesión de préstamo con el ‘tiburón’, ahora deberá regresar a Olimpia para definir lo que será su futuro para 2026.

Evidentemente, en las intenciones está poder continuar en el Junior de Barranquilla, cuadro con el que se acaba de coronar campeón y en el que terminó siendo figura. No obstante, según lo manifestó su representante, la lista de pretendientes es larga y, dentro de ella, hay otro equipo en el balompié de nuestro país.

⚽ Guillermo Paiva: ¿Regreso a Olimpia o futuro en el exterior?



El representante del delantero, Regis Marques, habló sobre las ofertas que tiene el jugador tras su gran campeonato con Junior de Barranquilla.

Además, contó con cuántos clubes se encuentra en conversación.



— América Paraguay (@AmericaTVPy) December 18, 2025

"Guillermo Paiva ya terminó su contrato de préstamo con Junior y vuelve a Olimpia por contrato, pero la idea es hacer una venta. Ahora aquí en Junior, es la segunda temporada importante de Guillermo la primera fue en Colo Colo”, indicó de entrada Regis Marques, en entrevista con ‘América Paraguay’.



No obstante, la frase que más ha generado eco en las redes sociales por parte del agente del futbolista ‘guaraní’, es que se ha comunicado con muchos equipos. "Yo soy sincero y estoy hablando con diez clubes, pero donde yo veo más firmeza, sería de un equipo de Colombia y otro de Brasil”, indicó el representante.



¿Junior tiene prioridad para Paiva?

Teniendo en cuenta que la intención de Regis Marques es que el jugador paraguayo llegue a su nuevo equipo con un contrato firme y no en condición de préstamo; la atención está puesta en quienes lleguen a poner el dinero por él.

“Estamos cotizando a Paiva en 2 millones de dólares por el 80% del pase. Ya hablé con él (Guillermo), con su papá; no es momento de apurarse, hay que escuchar a todos, mirar las mejores propuestas, porque puede que el mismo Junior llegue con una propuesta buena. Los escuchamos a todos, pero cero apuro; vamos a decidirnos por lo mejor”, agregó el representando del jugador.

🚨🚨🚨 Regis Marqués, representante de Guillermo Paiva, dando una entrevista hoy en Paraguay 🇵🇾:



🔹 “Es la segunda temporada importante de Guillermo Paiva; la primera fue en Colo Colo 🇨🇱.”



🔹 “Hablando con Coto (Presidente de Olimpia 🇵🇾), creo que el futuro de Paiva está en el… — DlaRans (@DlaRans_) December 19, 2025

Además, Marques también reveló que ya charló con el máximo dirigente de Olimpia, a quien le ha manifestado el deseo de una posible venta: “Hablando con Rodrigo ‘Coto’ Nogués, creo que el futuro de Paiva está en el exterior. Estamos viendo las mejores propuestas tanto para Olimpia como para el jugador, pero lo que tengo definido es que en Olimpia no sigue”.

“Las propuestas que están llegando son muy buenas financieramente, donde Olimpia no va a poder hacer ese esfuerzo. La idea es venderlo ahora porque, si no, Olimpia se queda sin nada”, concluyó el representante.