Falcao recordó lo que vivió con Millonarios y en el fútbol colombiano; “lo sufres, me costó”

Falcao García volvió a hablar de lo que vivió en Millonarios y en general en su estadía en el fútbol colombiano, luego de dos semestres en los que cumplió el sueño de vestir la camiseta del equipo de sus amores. A pesar de no conseguir el título con los 'embajadores', dejó un grato recuerdo entre los hinchas azules.

Por eso, en una extensa entrevista con su excompañero y amigo, Mario Suárez, con quien compartió en el Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, le preguntaron sobre su experiencia en la Liga BetPlay 2025-II y de cómo vivió en familia este capítulo de su vida.

"Bogotá es una ciudad compleja. Es maravillosa, tiene mucha riqueza gastronómica, cultural. Es muy difícil la movilidad y para nosotros como familia hacer vida normal termina siendo complejo, porque no puedo ir a un centro comercial. Si vas a un restaurante o al cine toca por otra puerta. La gente no lo entiende", contó de entrada Falcao sobre cómo es la capital colombiana.

Ya en lo futbolístico no entró mucho en detalles sobre su paso por Millonarios, pero sí por lo que vivió en la mayoría de escenarios deportivos, en los que según él "en la mayoría de estadios fue de mucho respeto", pero de igual manera haciendo un llamado de atención a los clubes y entes encargados para que las canchas tengan unas mejores condiciones.

"Para mí conocer el fútbol colombiano me ha costado tiempo, las canchas no son como las de Europa. Los sufres, juegas en campos que parece que estás entrenando en arena. El juego termina siendo lento y eso te come las piernas"; cerró Falcao sobre su experiencia en el balompié colombiano.

Falcao García, luego de eliminación de Millonarios frente a Santa Fe. Imagen: Dimayor.

Ya en otro tema, antes de venir a Millonarios, el 'Tigre' cerró su capítulo en Europa vistiendo la camiseta del Rayo Vallecano, por lo que contó un poco de cómo fue esa contratación inesperada con el humilde equipo español.

"Yo estaba hablando con otro club en España, con el Mallorca, lo comparto contigo y me dijiste que me fuera contigo (al Rayo Vallecano). Yo te dije encantado, tú lo comentas con el presidente y me dices que me va a llamar. Pasaban los días y no me llamaba. Me llama el día anterior a que se cerrara el mercado de fichajes. Habíamos arreglado algo y a lo último cambió, y le dije al final, vamos, quería ir, me había ilusionado", contó Radamel Falcao García sobre su llegada al 'rayito'.