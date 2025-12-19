Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Manchester City ya le tiene reemplazo a Pep Guardiola, en caso de que se vaya pronto?

¿Manchester City ya le tiene reemplazo a Pep Guardiola, en caso de que se vaya pronto?

A pesar de que el entrenador español tiene contrato con Manchester City hasta el 2027, surgió la posibilidad de que se vaya antes y uno de los candidatos habló.

Por: EFE
Actualizado: 19 de dic, 2025
Comparta en:
Pep Guardiola, entrenador de Manchester City, en un partido de la Premier League
Pep Guardiola, entrenador de Manchester City, en un partido de la Premier League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad