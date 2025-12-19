¿Manchester City ya le tiene reemplazo a Pep Guardiola, en caso de que se vaya pronto?

El técnico del Chelsea, Enzo Maresca, calificó este viernes de "cien por cien especulación" los rumores que lo sitúan como sucesor de Pep Guardiola en el Manchester City y dijo que no es verdad.

Durante una comparecencia en rueda de prensa, el técnico italiano atajó las noticias publicadas por la prensa inglesa en las últimas horas que lo relacionan con el City.

"No me afecta para nada porque sé que es 100 % especulación y en este momento no tengo tiempo para estas cosas", dijo Maresca.

"Lo primero de todo porque tengo contrato con el Chelsea hasta 2029 y mi mente está en este club y estoy orgulloso de estar aquí, pero de nuevo, es sólo especulación. Hace una semana estuve en Italia y pasó lo mismo con la Juventus, así que no le presto atención porque sé que no es verdad", indicó.



Pep Guardiola, director técnico español de Manchester City, celebra una victoria en la Premier League AFP

Maresca lleva un año y medio en el Chelsea y en este tiempo ha conquistado dos títulos, la Liga Conferencia y el Mundial de Clubes de la FIFA, mientras que en el City tuvo dos etapas, una como técnico del sub-21 y otra como asistente de Guardiola.

El preparador español tiene contrato con el City hasta verano de 2027 y no ha dado ninguna pista de que esta vaya a ser su última temporada en el conjunto inglés.