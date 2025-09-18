Falcao García reveló detalles inéditos de la lesión que lo sacó de Brasil 2014: "sabía qué tenía"

Radamel Falcao García aprovecha sus días libres para compartir con su familia, luego de su salida de Millonarios, club en el que jugó el último año y con el que disputó un total de 29 partidos en todas las competiciones, marcando 11 goles.

El goleador histórico de la Selección Colombia es noticia en las últimas horas por una entrevista que concedió a Mario Suárez, exjugador español, en su canal de YouTube.

“La rodilla se iba a todo lado, yo sabía qué tenía”

Falcao García, tras su grave lesión en Mónaco AFP

Uno de los episodios más difíciles en la carrera del ‘Tigre’ ocurrió el 22 de enero de 2014, cuando durante un compromiso por la Copa de Francia frente al Chasselay sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en su pierna izquierda. Esa dolencia lo dejó por fuera del Mundial de Brasil 2014, torneo en el que era llamado a ser protagonista tras su brillante Eliminatoria y gran campaña con el Atlético de Madrid.

Publicidad

Fueron meses de incertidumbre acerca de la presencia del samario en la Copa del Mundo, certamen al que Colombia regresaba después de 16 años de ausencia.

Durante la charla con Mario Suárez, el delantero de 39 años reveló detalles hasta ahora desconocidos de cómo afrontó esos momentos previos al Mundial, en el que la ‘tricolor’ terminó cumpliendo la mejor presentación de su historia.

Publicidad

“Tenía el Mundial a cinco meses, yo dije: ‘a la mierda todo’. Dije: ‘no me jodas’. El Mundial pensaba, y me acuerdo de que esa noche me traen en avión a mi casa, hacían llamadas, la rodilla se iba a todo lado, yo sabía qué tenía. Entré en un momento de lucha, de preguntas, de Dios por qué, de una guerra interna. Gracias a Dios ya había llegado mi primera hija, no solo pensaba en el fútbol, pero fue un palazo durísimo. Cuando me lesiono dije que era difícil, vamos a hacer todo lo posible y después cuando llegue el momento de decidir vemos en qué estamos”.

Falcao García durante un partido amistoso con la Selección Colombia AFP

Falcao comentó que el momento más duro no fueron los meses previos al Mundial, sino cuando se dio a conocer la lista oficial de convocados en la que quedó fuera.

“Por José (Pékerman) él me lleva al Mundial, él me esperó hasta último momento, tenía que dar la lista y la noche anterior me llama y me pregunta qué vamos a hacer. Le dije, no estoy haciendo tales ejercicios, ahora menos voy a competir. Yo no había llorado, pero el momento en el que ellos se fueron en el bus y yo en un coche, me quebré y no aguanté más”.

Lo cierto es que el fútbol le dio una revancha a Falcao García, que cuatro años después disputó su primer y único Mundial con la Selección Colombia. Allí celebró un gol en el triunfo por fase de grupos frente a Polonia, en Rusia 2018.