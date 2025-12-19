Revelan videos inéditos de desmanes en Atanasio, en Medellín vs. Nacional; identificados los hinchas

Luego de lo ocurrido en la final de Copa BetPlay 2025, de a poco se van teniendo más detalles de la investigación que adelantan las autoridades sobre lo ocurrido en los dos partidos entre Nacional y Medellín, por el uso de excesiva pólvora, los desmanes en el segundo encuentro, los daños ocasionados y las personas lesionadas en el estadio Atanasio Girardot y sus alrededores.

Por eso, el Alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, dio una rueda de prensa este viernes en el que dio a conocer videos inéditos de lo ocurrido, la identificación de los principales responsables de los actos de violencia y vandalismo, y las medidas que se avecinan, ya con denuncias interpuestas ante la Fiscalía.



Nuevos videos de desmanes, peleas y vandalismo en Nacional vs Medellín

El mandatario comenzó apuntando de forma fuerte que "esas personas independientemente del equipo que sean no son hinchas, son criminales y opusieron en riesgo a miles de personas y familias, gracias a la actuación de la policía no estamos hablando de una tragedia de cientos o miles de muertos, así de claro".

Federico Gutiérrez informó que hubo "61 personas lesionadas, de ellos 52 civiles y 9 de nuestros policías que enfrentaron a estos criminales", dejando claro además que "nadie tiene porqué entrar armas a un estadio, con armas blancas, machetes. Lo primero que debe quedar claro es que no es solo una sanción social, iremos detrás para que paguen con cárcel inclusive de su propio patrimonio por los daños adentro y afuera del estadio".

Cabe recordar que en el estadio Atanasio Girardot hubo daños de vallas, torniquetes en las entradas al escenario deportivo y mucho más, que fueron presentados en los videos dispuestos por la Policía antioqueña.



En los contenidos multimedia mostraron no solo lo ocurrido en el partido de vuelta, sino también como en el duelo de ida lograron entrar pólvora en exceso, con personas de logística de Atlético Nacional involucrados en la investigación, ya que según explicó Federico Gutiérrez "hay complicidad de muchas personas, hay unas puertas que controlan los equipos, la logística que es por donde entra y se parquean los buses de los equipos. Entraron por ahí, vamos a ver qué sanciones tendrán, las que se prestaron para eso".

Además de eso, el Alcalde de Medellín reiteró que "estas personas no son hinchas, y si actúan como criminales, serán tratados como eso, como lo que realmente son", mencionando y dando a conocer un cartel con las imágenes de los principales implicados en todos estos hechos de violencia y vandalismo en los dos partidos de la final de la Copa BetPlay 2025.



Acá los videos completos sobre desmanes en final de Medellín vs Nacional, Copa BetPlay 2025