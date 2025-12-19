Santa Fe, con calendario completo de partidos para Liga Betplay 2026; tuvo suerte

Independiente Santa Fe se vio favorecido con el calendario de partidos que le correspondió para la Liga Betplay 2026-I, el cual ya fue publicado por Dimayor, ente rector del fútbol profesional colombiano.

La escuadra albirroja se estrenará en la fase de todos a mediados de enero recibiendo a Águilas Doradas, mientras que la cerrará nuevamente en El Campín contra Internacional de Bogotá, elenco que antes era conocido como Equidad.

Sin embargo, los aspectos que le podrían ayudar de su camino hacia los cuartos de final no paran ahí, ya que gran parte del remate del campeonato lo tendrá en Bogotá, donde enfrentará a 5 de sus últimos 7 rivales.

Es decir, chocará en la capital de la República contra Medellín, Llaneros, Millonarios, Cúcuta e Inter, mientras que solo tendrá que salir de su ciudad para medirse con Pasto y Bucaramanga.



Adicionalmente, tendrá 2 clásicos seguidos en las jornadas 5 y 5, en las que deberá ser local contra Atlético Nacional y visitar al América de Cali, respectivamente.



Calendario completo de Santa Fe en Liga Betplay 2026-I

Acá, todos los encuentros del ‘Expreso rojo’, con días y horarios por definir:

Publicidad

⦁ Fecha 1: Santa Fe vs. Águilas

⦁ Fecha 2: Once Caldas vs. Santa Fe

⦁ Fecha 3: Santa Fe vs. Pereira

⦁ Fecha 4: Chicó vs. Santa Fe

⦁ Fecha 5: Santa Fe vs. Nacional

⦁ Fecha 6: América vs. Santa Fe

⦁ Fecha 7: Jaguares vs. Santa Fe

⦁ Fecha 8: Santa Fe vs. Junior

⦁ Fecha 9: Fortaleza vs. Santa Fe

⦁ Fecha 10: Tolima vs. Santa Fe

⦁ Fecha 11: Santa Fe vs. Alianza

⦁ Fecha 12: Cali vs. Santa Fe

⦁ Fecha 13: Santa Fe vs. Medellín

⦁ Fecha 14: Bucaramanga vs. Santa Fe

⦁ Fecha 15: Santa Fe vs. Llaneros

⦁ Fecha 16: Millonarios vs. Santa Fe

⦁ Fecha 17: Santa Fe vs. Cúcuta

⦁ Fecha 18: Pasto vs. Santa Fe

⦁ Fecha 19: Santa Fe vs. Inter Bogotá