Linda Caicedo, qué crack: el palo le negó un golazo en Champions League femenina

Real Madrid, con Linda Caicedo en cancha, volvió a tener una nueva presentación en la Champions League femenina. Este miércoles, las 'merengues' recibieron en el Alfredo Di Stéfano al París FC en compromiso de la tercera jornada de la fase de liguilla.

Linda generó una jugada de fantasía, en la primera parte, que por poco termina en golazo. El palo le negó al tanto a la artillera de la 'casa blanca'.

El cronómetro marcaba el minuto 20 cuando la talentosa deportista de nuestro país condujo el balón en el borde del área, y luego, a punta de regates se sacó a sus marcadoras y sacó un remate que se estrelló en el travesaño.

Linda Caicedo, delantera colombiana del Real Madrid femenino, por La Liga de España Getty Images

Publicidad

Vea acá la jugada de Linda Caicedo que dio en el palo en Real Madrid femenino vs. París FC por Champions League: