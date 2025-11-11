La Selección Colombia ya tiene rival para los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17; es europeo

El Mundial Sub-17 de Catar 2025 le dio cierre a la fase de grupos este martes 11 de noviembre y por eso la Selección Colombia ya conoció a su rival para los dieciseisavos de final. Francia será la próxima prueba de los dirigidos por Freddy Hurtado, que ya empataron 1-1 con Alemania y 0-0 con El Salvador, y vencieron 2-0 a Corea del Norte. La 'tricolor' quedó encasillada como el décimo mejor segundo.

Los galos estaban ubicados en el grupo K, en el cual vencieron 2-0 a Chile, empataron 0-0 con Canadá y perdieron 1-0 con Uganda. Todas las selecciones terminaron con cuatro puntos, pero Francia fue primero por diferencia de gol de +1.

Los últimos clasificados

Las selecciones de Burkina Faso, Uganda, Mali y México fueros las últimas en clasificarse para los dieciseisavos de final del Mundial sub-17 que se disputa en Qatar hasta el 27 de noviembre, tras la tercera jornada de fase de grupos.

Burkina Faso consiguió una trabajada victoria ante la de Tayikistán, a la que ganó por 2-0 con goles de Cherif Barro y Eric Ouattare para conseguir su pase a la siguiente ronda como segunda del grupo I.

Un grupo en el que terminó en lo más alto Estados Unidos, con nueve puntos, tras su triunfo por la mínima (0-1) ante República Checa (clasificada como mejor tercera) gracias al tanto de Mathis Albert, delantero del Borussia Dortmund, aunque no podrá contar con Mateo Tsakiris en dieciseisavos por roja directa.

En el K, Uganda consiguió la clasificación por los pelos, tras vencer a Francia por 1-0 (James Bogere) y sumar sus primeros tres puntos del campeonato, más el que tenía del empate ante Chile (4 en total). Un pase meritorio como una de las mejores terceras.

La selección de Mali confirmó su pase y el segundo puesto del grupo L tras vencer a Arabia Saudí por 0-2, lo que forzó la eliminación del país de Oriente Medio del Mundial.

Debido a los últimos resultados de la jornada, que se cerró con el Nueva Zelanda 1-4 Austria, la selección de México consiguió la clasificación. Los pupilos de Carino Carlos consiguieron la trigesimosegunda plaza de dieciseisavos como octava mejor tercera, con tres puntos y una diferencia de goles de -2.



¿Cuáles son las Selecciones clasificadas a dieciseisavos de final?

Italia, Sudáfrica, Japón, Portugal, Senegal, Croacia, Argentina, Bélgica, Venezuela, Inglaterra, Suiza, Corea del Sur, Alemania, Colombia, Brasil, Zambia, Estados Unidos, Burkina Faso, República Checa, Irlanda, Uzbekistán, Francia, Canadá, Austria, Mali, México, Corea del Norte, Túnez, Marruecos, Uganda, Paraguay, Egipto.



¿Cuáles selecciones quedaron eliminadas en fase de grupos?

Bolivia, Nueva Caledonia, Emiratos Árabes Unidos, Fiyi, Haití, Costa de Marfil, El Salvador, Honduras, Tayikistán, Panamá, Chile, Nueva Zelanda (cuartas de grupo), Arabia Saudí, Indonesia, Catar y Costa Rica (peores terceras).