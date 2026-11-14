Linda Caicedo también los 'pone' en el Real Madrid: vea acá su asistencia contra Levante Badalona

Linda Caicedo no sólo marca goles en Real Madrid femenino, ya que también los pone. Así fue como la delantera colombiana aprovechó su velocidad para asistir a su compañera, Lotte Keukelaar.

La capitana y número '18' de las 'merengues' recibió un balón en el área, y tras controlarlo y dejar a su marcadora en el camino, centró al primer palo y allí apareció Keukelaar que decretó el 3-2 parcial, al 76.

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Antes, la colombiana había marcado para el 2-2 previo a un pase de la atacante oriunda de Países Bajos.

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Vea acá la asistencia de Linda Caicedo: