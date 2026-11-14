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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo también los 'pone' en el Real Madrid: vea acá su asistencia contra Levante Badalona

Linda Caicedo también los 'pone' en el Real Madrid: vea acá su asistencia contra Levante Badalona

La vallecaucana aprovechó su velocidad para luego asistir a Lotte Keukelaar, quien puso a celebrar a las 'merengues'. ¡Acá el VIDEO de la asistencia de Linda Caicedo con Real Madrid femenino!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de nov, 2026
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Linda Caicedo, capitana y figura del Real Madrid femenino.
Linda Caicedo, capitana y figura del Real Madrid femenino.
Foto tomada del X de @realmadridfem

Linda Caicedo no sólo marca goles en Real Madrid femenino, ya que también los pone. Así fue como la delantera colombiana aprovechó su velocidad para asistir a su compañera, Lotte Keukelaar.

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La capitana y número '18' de las 'merengues' recibió un balón en el área, y tras controlarlo y dejar a su marcadora en el camino, centró al primer palo y allí apareció Keukelaar que decretó el 3-2 parcial, al 76.

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