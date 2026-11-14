Salen a aclarar que directivo del fútbol colombiano se encuentra vivo; "respeto"

Una información falsa sobre el supuesto fallecimiento de Eduardo Dávila Armenta, reconocido empresario samario y propietario del Unión Magdalena, comenzó a circular en redes sociales y generó preocupación entre personas cercanas al dirigente. Ante la difusión de estas publicaciones, desde su entorno salieron a desmentir la versión y confirmaron que se encuentra con vida.

El portal regional 'Sucesos Santa Marta' dio a conocer la aclaración sobre lo ocurrido y señaló que el mensaje fue difundido por el Unión Magdalena, en nombre de los amigos y familiares del empresario. Desde allí hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar que continúe circulando información sin fundamento que pueda afectar la dignidad y la tranquilidad de las personas involucradas.

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La respuesta fue contundente y no dejó espacio para interpretaciones sobre la situación del dirigente, quien ha estado vinculado durante varios años al fútbol profesional colombiano a través del equipo samario.

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"Eduardo Dávila Armenta está vivo", fue el mensaje con el que se desmintió la versión que comenzó a difundirse en diferentes espacios digitales. La publicación también buscó frenar la propagación de contenidos que anunciaban falsamente su muerte y que habían generado inquietud entre quienes conocen al empresario.

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Además de aclarar su estado, desde el entorno de Dávila Armenta expresaron su inconformidad por la circulación de este tipo de contenidos y solicitaron a los usuarios de las plataformas digitales actuar con responsabilidad antes de compartir información relacionada con la vida de otras personas.

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En ese sentido, el pronunciamiento hizo énfasis en la importancia de respetar la integridad del empresario y evitar publicaciones que no cuenten con una fuente confiable.

"La vida y la dignidad de una persona merecen respeto. Actuemos con responsabilidad", señalaron en el mensaje, en el que también solicitaron abstenerse de difundir, compartir o publicar información falsa y sin ningún fundamento.