En Águilas Doradas vs. Medellín, pasó de todo; penal al primer minuto, que Jorge Soto no convirtió

Este sábado 14 de noviembre, la Liga BetPlay II-2026 le dio continuidad a la última jornada del 'Todos Contra Todos', con varios encuentros disputándose al mismo tiempo.

Y uno de ellos, fue el Águilas Doradas vs. Independiente Medellín; encuentro en el que ambos equipos se juegan la vida para clasificar a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

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Y de por sí, si el partido ya tenía todos los condimentos necesarios para tener gran atractivo; a los primeros segundos de juego, Didier Moreno cometió una pena máxima en su propia área.

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El juez central no lo pensó dos veces y decretó cobro a favor de Águilas Doradas, que, por medio del guardameta Jorge Soto buscó el gol. No obstante, pese a su gran efectividad desde el punto blanco, en esta oportunidad Eder Chaux le ganó el duelo y le atajó la pena máxima.



¡EDER CHAUX LE ATAJÓ EL PENAL A JORGE SOTO Y SE SALVÓ MEDELLÍN! #LALIGAxWIN 🏆🔥⚽ pic.twitter.com/HzpaHpA6ax — Win Sports (@WinSportsTV) November 14, 2026

Todo esto, en solo dos minutos de juego.